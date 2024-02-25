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宅男弟脫單「合過八字正緣」真相曝！一家人崩潰：騙光他存款

▲▼夫妻吵架,吵架,離婚,滑手機。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pakutaso）

記者鄺郁庭／綜合報導

「真的很怕他走投無路，跑去跟地下錢莊借錢。 」有網友日前無助表示，宅男弟「脫單」樂壞，說自己有跟對方合過八字是正緣，可家人一聽就知道是感情詐騙，但弟弟始終不相信，還會惱羞成怒跟全家人翻臉，「到底該如何打醒他？我們真的已經沒有辦法了。」

「該如何救我弟？」有網友24日在爆料公社發文，「我弟弟遇到感情詐騙，可是因為他實在太宅了，一直鐵定認定是真愛」，還說有跟女方合過八字、是正緣。他拿網上的感情詐騙故事苦勸，弟弟卻不信。後來，詐騙把弟弟存款騙光，就果斷封鎖。

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家人都心想，好不容易要結束這段荒謬的故事時，沒想到，詐騙帳號在過年後又把LINE加回來，「說是不小心按到封鎖，說自己單親上台北打工，辛苦得要死的劇情」，要求原PO弟跟身邊的人借錢。

更傻眼的是，弟弟一聽居然相信了，深怕失去這段感情，開始跟家人及各個不熟的親朋好友用各種理由借錢，「只要跟他說這是詐騙，他會立馬惱羞成怒，跟全家人翻臉！」家人報警也沒用，「警察回覆也是沒辦法，除非本人來報案，不然他心甘情願，不斷匯出去也沒轍。」

原PO無奈，一家人都不知道如何打醒弟弟，「全家只剩我跟我弟弟在賺錢養家，爸爸已經無法自己照顧自己，只能靠媽媽每天在旁照護」，他很怕媽媽撐不住崩潰，「遇到這件事讓整個家快支離破碎。」

貼文一出眾人狂嘆，「除非他自己醒過來，旁人怎麼拉都拉不回來啊」、「別把自己連累進去」、「不就是沒有負擔？把他趕出去就好了，收支入不敷出就會開始顧自己了」、「長大了，需自己承擔後果」、「執迷不悟到這種程度真的沒法救吧？只能讓他栽跟斗，看會不會醒了。」

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