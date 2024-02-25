陸女大學生離奇失聯18天　獨游峨眉山最後發訊息「你要加油」

▲陸女大生小佳獨自爬四川峨眉山，失聯之前有發行程給閨蜜 。（圖／翻攝 界面新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸陝西西安一名23歲女大生小佳（化名），本月3日獨自前往四川峨嵋山遊玩，於7日後離奇失聯至今18天以上。據了解，小失聯之前曾發奇怪的訊息「你要加油」給閨蜜，之後毫無音訊。近日有目擊者告知，曾經在山下看見小佳在街上遊走，彷彿丟了魂，最終還是沒有線索。

綜合陸媒報導，女大生小佳失蹤案超過1天以上，引起引發廣泛關注，峨眉山及其周邊區縣居民提供尋人線索，近日最新消息指向她可能已經下山。

陸媒《封面新聞》報導，夾江新街子一名清潔阿姨23日曾看見小佳，「她好像是發病了，連著幾天在街上逛，自己拿著一個手機自言自語，還在我們街外面奶茶店買奶茶喝，買了又說她沒錢。」

同日，一位熱心網友把遇到的流浪女孩拍照發給小佳母親李女士，經辨認，最終線索還是中斷，都不是小佳本人，推測依然受困在峨眉山上。

搜救人員把重心放在搜山，進一步擴大搜救範圍，日前搜索峨眉山雷洞坪周邊懸崖下方100到200米處，仍舊沒有發現小佳的蹤跡。

小佳閨蜜小雪（化名）透露，小佳2月3日抵達峨眉山，每天分享自己行程，「拍了很多照片，說她吃了什麼、玩了什麼、遇到了誰、住的什麼酒店。」

▲ 女大生失聯之前發出奇怪訊息 。（圖／翻攝 界面新聞）

回過頭來看和小佳的對話，小雪稱2月5日下午16點56分的留言，讓她感覺「很懵」，小佳留言的內容是，「你要加油」。

按時間推算，當時是陳小佳第一次乘觀光車登峨眉山之後，步行上峨眉山之前。收到留言不久，小雪回覆，「嗯哼，你也要加油，一起加油！」之後6日、7日還有分享行程，約定爬完峨眉山回家過春節，之後音訊全無。

小佳的母親11日和朋友抵達峨眉山，開始尋女至今已經13天，並且出現感冒症狀。報導稱，她甚至懷疑女兒是否還在人世，或發病遇意外，或是有心結，做出了失控的行為。目前搜救人員尚未放棄尋找女大生。