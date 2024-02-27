大連國際會展中心拆除時崩塌「釀4死」　調查6天仍未公布原因

▲大連國際會展中心拆除時發生崩塌意外。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

遼寧省大連國際會展中心20日傍晚拆除工程中發生崩塌意外。住建部昨（26）日公布該事故造成4人死亡，目前已約談當地建設廳進行後續整頓。不過，事發已有6天，相關單位才公布此事故，引起熱議。

據《央視新聞》報導，2月26日，住建部網站公布一則房屋市政工程生產安全較大以上事故查處督辦通知書。其中顯示，2024年2月20日17時17分，遼寧省大連市大連國際會展中心拆除工程發生一起結構坍塌事故，造成4人死亡。

▲該事故造成4人死亡。（圖／翻攝自微博）

畫面中，坍塌的老舊建築四周粉塵煙霧迷瀰漫，幾乎無法看見建築物全貌。

多數微博網友指出，在住建部發布的聲明中，未見事故調查的詳細原因及流程，也無責任歸咎結果，引起熱議。

▲住建部昨日發布的通知。（圖／翻攝自微博）

不少人表示，「事情都發生6天了才上『新』聞」、「不公布調查結果對社會大眾算是交代嗎，都有人罹難了」、「新聞最重要的一點是即時性」、「至少希望罹難者家屬能知道確切死因」、「這個建築大家都知道不是豆腐渣工程，到底是什麼原因」、「這麼大的事情，身為大連人，我和身邊的人都不知道，大連的本地媒體沒看見有報導」、「如果不是住建部發出來，不知道這事要掩蓋到什麼時候，23號就寫好了，現在才發出來有鬼」。