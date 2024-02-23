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大陸 大陸焦點 特派現場

廣州大橋5人亡！罹難公車司機每天4點出門　家屬悲喊：他還有兒

記者廖翊慈／綜合報導

廣州南沙瀝心沙大橋昨（22）日清晨遭一艘貨櫃船撞擊後橋面斷裂，目前已造成5人罹難，其中包含一名公車司機，家屬悲痛欲絕。司機的弟弟表示，哥哥為了兒子上學近幾年才換開該路線，每天凌晨4點出門，工作到晚上7點才下班。

▲瀝心沙大橋被撞斷瞬間。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲瀝心沙大橋被撞斷瞬間。（圖／翻攝澎湃新聞）

據《新浪熱點》報導，2月22日清晨，廣州南沙瀝心沙大橋被船隻撞斷，根據官方通報，共有4輛汽車和1輛電動摩托車墜橋，其中1輛空載公車、1輛貨車和1輛電動摩托車墜落到船艙內，2輛小貨車掉落水中。

截至目前，事故造成5人死亡（公車駕駛1人、電動摩托車駕駛1人、落水小貨車3人），2人在醫院救治中。

罹難的公車司機梁金華當時正開往起始站，5時31分行駛至南沙區三民大橋時，大橋受橋下船隻撞擊橋面斷裂，車輛隨後掉落。

▲▼廣州南沙瀝心沙大橋今晨被撞至斷裂。（圖／翻攝自微博）

▲該事件目前已造成5人罹難。（圖／翻攝自微博）

梁弟弟表示，他和哥哥都是公車司機，但不在同一家公司。哥哥開了10多年的公車，先前在番禺區工作，近些年為了兒子上學，回到南沙本地工作，「事發當天凌晨4點多，哥哥就出門去上班了，按照工作流程，他要先到總站將車開往起始站，開始一天的工作，結果在開往起始站的路上遭遇了不幸，他每天的工作流程皆是如此，直到晚上7點才下班。」

他在事發當日早上8點接到哥哥出事的通知，急忙趕回家中。家屬在悲痛中處理梁金華的後事以及跟進事件後續，附近鄰居皆感到惋惜，稱梁金華不僅是好人，也是一位善良的父親。

據悉，相關單位昨（22）日晚間公開說明事發原因，因船員操作失當，導致輪左舷船身觸碰瀝心沙大橋下行通航孔18#橋墩，隨後船頭再次觸碰下行通航孔19#橋墩，致使該通航孔上的橋面斷裂。

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