3姊弟遭撞現場「空拍照曝行穿線斜的」　Cheap籲：健檢全台行人設施

▲彰化3姊弟遭撞路口行穿線為斜的。（圖／翻攝Cheap臉書）

記者李姿慧／台北報導

彰化伸港鄉年幼3姊弟昨（22日）行走斑馬線，遭無照駕駛的74歲男子撞飛，初步調查，該路口當時號誌為車輛直行綠燈，行人穿越線為紅燈，公路局將邀專家學者會勘，評估是否設置行人庇護島等設施。關注交通安全的網紅Cheap表示，行穿線不是有就好，肇事路口行穿線還是斜的，應加速健檢全台行人安全設施。

長期關注交通安全的網紅Cheap今（23日）在臉書上公布事故路口實景照，Cheap表示，彰化3姊弟過馬路被撞飛，令人心痛的新聞，行穿線不是有就好，正常邏輯都知道，行穿線很危險，應該減少行人在上面的時間，結果彰化伸港車禍的行穿線，竟然是斜的。「還是那句話，基層不懂交通，反正有就好，就畫了啊。」

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Cheap強調，「應該加快速度，健檢全台的行人安全措施，如『行穿線退縮』、『路口人行道外推』、『行人庇護島』，而不是整天要行人舉手，要不然就是敬禮，神經病嗎，工程做得好，就可以減少很多悲劇。」

▲Cheap公布車輛駕駛視角照，指一堆告示牌和植栽擋住視線，誰看得到行人。（圖／翻攝Cheap臉書）

Cheap也公布車輛駕駛視角照，Cheap說，駕駛的視野長這樣，一堆告示牌和植栽，擋住了視線，誰看得到行人啦。

Cheap更嘲諷指出，他猜這件事情過後，彰化縣警局應該會加裝測速，沒有什麼事故是一支測速解決不了的。

公路局表示，工程分局將會邀集專家學者到事故路口會勘，針對行人庇護島等設施設置進行評估。

公路局也說明，公路局轄管號誌化路口有7千6百多處，去年優先針對662處曾發生行人事故路口進行改善，包括行穿線退縮等，非號誌化路口改善也已完成1741處，劃設停讓標誌標線或增設號誌，讓路權有區隔。

針對路口擴大改善，公路局強調，今年開始，目前會先做130省道路口改善，但還會根據去年事故再增加改善路口處，非號誌化路口今年也將做2千處改善，後續將持續盤點比較有疑慮路口進行改善。