74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

彰化伸港鄉年幼3姊弟昨（22日）傍晚過斑馬線，遭74歲男子無照駕駛休旅車高速撞飛，由於事發地點位台17線跟台61乙線路口，為公路局轄管省道，公路局表示，警方初步調查當時號誌為車輛直行綠燈，行人穿越線為紅燈，駕駛是否超速仍在釐清中，不過未來會邀專家學者會勘，評估是否設置行人庇護島等設施。

關注台灣交通問題的攝影師「第四維度Photography」在臉書發文，質疑彰化3姊弟事件，事發路段沒有行穿線退縮、人行道、行人庇護島、行穿線加強輔助照明，還是標準最爛的4線車道，肇事駕駛已經超過70歲，沒有駕駛能力，也沒有回訓制度把關，行人地獄吵這麼久，交通部轄下省道還是這個垃圾樣子，一個標準化道路設計規範都生不出來，整天只放在檢舉不檢舉，「行政院開的道安會報找了這麼多縣市首長是在開什麼鬼東西？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於發生的地點在彰化的台17線跟台61乙線路口，為交通部公路局轄管省道，交通部長王國材今（23日）表示，針對該案，將先等調查原因出來。

公路局則表示，經警方初步調查，肇事車輛為綠燈直行，行人行穿線為紅燈，從路權上來看，車子方向為綠燈，肇事駕駛為無照駕駛，沒有酒駕，是否有超速或剎車仍待進一步釐清。

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救。（圖／民眾提供）

公路局指出，行穿線退縮等檢討主要是在路口車輛轉彎時有視覺死角，就要做行穿線退縮，該起事故為車輛綠燈直行肇事，4個路口都有設置路燈，不過工程分局將會邀集專家學者到事故路口會勘，針對行人庇護島等設施設置進行評估。

公路局強調，公路局轄管號誌化路口有7千6百多處，去年優先針對662處曾發生行人事故路口進行改善，包括行穿線退縮等，非號誌化路口改善也已完成1741處，劃設停讓標誌標線或增設號誌，讓路權有區隔。

公路局表示，今年開始，目前會先做130省道路口改善，但還會根據去年事故再增加改善路口處，非號誌化路口今年也將做2千處改善，後續將持續盤點比較有疑慮路口進行改善。