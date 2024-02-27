　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉掩護朱國榮逃亡！女友一家都有事　爸媽100萬、20萬交保

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

國寶集團總裁朱國榮身揹6件炒股案，卻在去年放棄5億1700萬元保金，搭遊艇偷渡出境，遭法院發佈通緝30年。台北地檢署26日指揮警方展開5路搜索，約談涉嫌協助掩護朱國榮逃亡的9人，其中遊艇船長鍾明華父子3人分別以30萬元、10萬元交保，朱國榮私人女秘書曾子育60萬元交保，另外朱國榮女友的父母等親人漏夜偵訊後，女友父親陳男100萬交保、母親蔡女20萬交保、女友兄弟陳男20萬交保、女姓友人林郁芬80萬交保、林郁芬的外籍丈夫夏本杰訊後請回，9人均限制出境出海。

▲▼朱國榮逃亡通緝案，陳姓女友的爸爸。（圖／記者劉昌松攝）

▲朱國榮逃亡通緝案，陳姓女友的爸爸100萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

朱國榮從事殯葬業累積財富後，接連與股市炒手合作，先是2011年到2013年炒作龍邦公司股票，另外在2014年趁中信人壽打算併購台灣人壽時，炒作台壽保股票，2案被高院共判刑24年，尚未定讞，另外還涉及松崗數位、晟楠科技等炒股、掏空案，剛被起訴一審還未判決。

朱國榮為了免於羈押，先後繳交了保釋金共5億1700萬元，還必須每天到派出所報到，但朱國榮在2023年9月7日報到後，就此人間蒸發，法院陸續宣告沒收保釋金，並發布通緝，最高檢察署日前也通令註銷朱國榮的護照。

9月底，超跑業者周哲男向刑事局自首，坦承他帶朱國榮到基隆，搭上船長鍾明華駕駛的遊艇，先到台南安平漁港進行補給，隨即在9月9日把朱國榮送到菲律賓佬沃，朱國榮下船說要上廁所後失聯。

刑事局報請台北地檢署指揮追查發現，為朱國榮生下一子的陳姓年輕女子，疑似在更早之前就帶著孩子搭機出境，一家三口已經在海外團聚。檢警懷疑，朱國榮陳姓女友仍與家人有所聯繫。

台北地檢署檢察官26日指揮刑事局、台北市警信義分局、海巡署偵防分署展開搜索約談，駕駛遊艇的鍾明華訊後被諭令30萬元交保，擔任遊艇船員的2個兒子鍾佳汶、鍾佳融各交保10萬元，另外，也捲入龍邦炒股案的朱國榮私人秘書曾子育則是60萬元交保。

檢警持續追查朱國榮下落，約談關係密切的女性友人林郁芬、及其外籍丈夫夏本杰到案，訊後裁定林80萬元交保、夏則獲請回；此外，朱國榮陳姓女友的父母、兄弟同樣遭約談，父親陳男100萬交保、母親蔡女20萬交保、兄弟陳男則以20萬元交保。

▼陳姓女友的媽媽。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼朱國榮逃亡通緝案，陳姓女友的媽媽。（圖／記者劉昌松攝）

▼陳姓女友的兄弟。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼朱國榮逃亡通緝案，陳姓女友的媽媽。（圖／記者劉昌松攝）

▼友人林郁芬。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼友人林郁芬。（圖／記者劉昌松攝）

▼友人林郁芬外籍丈夫夏本杰。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼朱國榮逃亡通緝案，友人林郁芬外籍丈夫夏本杰。（圖／記者劉昌松攝）

ET快訊
快訊／石茂強遭槍殺　4台男1女「確認逃到柬埔寨」
快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」！
快訊／學測提早1分鐘響鈴　大考中心：56人提高1級分
王菲機場甜蜜同框謝霆鋒！「世紀復合10年」粉碎情變
快訊／學測各科五標一次看！
國旅貴爆！　王國材：因離峰客人太少
林昱珉大聯盟初登場　被打爆！0.1局丟5分
台中透天大火！7人受困　女子85%燒燙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化小姐妹最新狀況！昏迷6天指數仍是3　血壓穩定狀況持平

快訊／草埔森永隧道驚傳火警！出口狂冒煙　警消急出動救援

中洲漁港驚傳落水！壯漢酒後小解失足跌落　港邊「載浮載沉」

台中豐原透天機械代工廠大火！7人受困　女子全身85%燒燙送醫

快訊／國3竹林段凌晨「10車連環撞」！　小貨車駕駛重傷不治

快訊／台中烏日工廠凌晨火警！電纜大量燃燒　廠房陷一片火海

快訊／台南住宅凌晨起火！　數十隻流浪貓狗慘遭燒死

涉掩護朱國榮逃亡！女友一家都有事　爸媽100萬、20萬交保

陸艇金門翻覆「新凹痕」曝光　海巡署涉過失致死

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

彰化小姐妹最新狀況！昏迷6天指數仍是3　血壓穩定狀況持平

快訊／草埔森永隧道驚傳火警！出口狂冒煙　警消急出動救援

中洲漁港驚傳落水！壯漢酒後小解失足跌落　港邊「載浮載沉」

台中豐原透天機械代工廠大火！7人受困　女子全身85%燒燙送醫

快訊／國3竹林段凌晨「10車連環撞」！　小貨車駕駛重傷不治

快訊／台中烏日工廠凌晨火警！電纜大量燃燒　廠房陷一片火海

快訊／台南住宅凌晨起火！　數十隻流浪貓狗慘遭燒死

涉掩護朱國榮逃亡！女友一家都有事　爸媽100萬、20萬交保

陸艇金門翻覆「新凹痕」曝光　海巡署涉過失致死

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

罕見一幕！　632公尺中國第一高樓「一夜被冰封」

蛋白區購屋門檻墊高　千萬內圓夢行政區「5年消失18個」

中市府標售百筆土地遭疑炒地皮　林右昌示警：恐帶動房價上漲

水建設、防災、搜救一個都不能少　多面向做好應變守護花蓮居民

氣象主播意外口誤！王淑麗認錯「千元鈔的鳥」急道歉：想錢想瘋了

巨人來台戰兄弟、樂天　國家隊王牌投手出馬

彰化小姐妹最新狀況！昏迷6天指數仍是3　血壓穩定狀況持平

台通緝犯在曼谷遭槍殺棄屍　4台男1泰女「確認逃到柬埔寨」

正妹女模「交往7年男友不啪啪」！做一半被推開　被嗆1句崩潰痛哭

燈會美食市集引進AI廢食用油回收機　大啖美食還兼顧環保

機械車位升降機突故障 車子如「大怒神」般重重落下！

社會熱門新聞

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

中壢眷村出身「少爺」在泰被爆頭棄屍！　疑4台人涉案

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

新北辣女警警專仙氣照曝　目擊街友瀕死成從警關鍵

快訊／台南住宅凌晨起火！數十隻流浪貓狗遭燒死

快訊／國3凌晨10車連環撞！1人死亡

陸艇金門翻覆「新凹痕」曝光　海巡署涉過失致死

台通緝犯在泰遭槍殺　臉書狂曬愛車「重機界法拉利」

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

律師控被攔開單　女警叫6人支援包圍

涉掩護朱國榮逃亡！女友爸媽100萬、20萬交保

幫朱國榮逃亡　女秘書60萬交保

更多熱門

相關新聞

幫朱國榮逃亡　女秘書60萬交保

幫朱國榮逃亡　女秘書60萬交保

國寶集團總裁朱國榮身揹6件炒股案，卻在去年放棄5億1700萬元保金，搭遊艇偷渡出境，遭法院發佈通緝30年，台北地檢署26日指揮警方展開5路搜索，約談涉嫌協助掩護朱國榮逃亡的9人，其中遊艇船長鍾明華父子3人分別30萬元、10萬元交保，朱國榮私人女秘書曾子育60萬元交保，另外朱國榮女友的父母等親人漏夜偵訊中。

訊／幫朱國榮逃亡的人都有事　檢警搜索約談9人

訊／幫朱國榮逃亡的人都有事　檢警搜索約談9人

通緝犯石茂強泰國遭槍殺　知情人士：改名逃亡

通緝犯石茂強泰國遭槍殺　知情人士：改名逃亡

傳國寶總裁朱國榮真正逃亡點曝光

傳國寶總裁朱國榮真正逃亡點曝光

偷渡來台30年「謊報身分」　陸男手機遺失曝光了

偷渡來台30年「謊報身分」　陸男手機遺失曝光了

關鍵字：

朱國榮通緝逃亡

讀者迴響

熱門新聞

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

廖峻「血管瘤開刀」裝11支血管支架！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

前夫反擊理科太太：房子是我們買的！

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

Makiyo瘦25公斤「飲食控制法公開」：少量多餐很傷身

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面