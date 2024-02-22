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國寶總裁朱國榮逃亡點曝光　警揭關鍵：疑遭萬那杜軟禁、生死未明

▲▼ 國寶集團總裁朱國榮逃亡。（圖／最高檢察署提供）

▲國寶集團總裁朱國榮逃亡驚傳大陸落網、刑事局出面闢謠澄清。（圖／最高檢察署提供）

記者張君豪／台北報導

潛逃國外的國寶集團總裁朱國榮，日前經媒體報導轉逃到大陸，遭對岸公安逮捕的消息，刑事局兩岸科向大陸查證，迄今未獲回應，據了解、朱國榮目前沒有入境大陸的官方紀錄，研判最後入境紀錄應在太平洋島國萬那杜，雖然北檢日前曾表示註銷朱國榮的中華民國護照，但據信朱潛逃時搭遊艇偷渡，未使用過台灣護照，至於朱國榮遭萬那杜政府軟禁消息，刑事局表示仍有待釐清。

朱國榮去年9月棄保潛逃後，不僅繳納的5億多元天價保釋金遭地檢署沒收，還連累報到處所、信義分局三張犁派出所長遭拔官懲處。

刑事局針對朱國榮潛逃海外、開啟緝逃專案調查，發現他從基隆八斗子港搭乘遊艇先到台南安平港，補給食物和日用品後，換搭超跑大亨友人遊艇到菲律賓佬沃港，之後持外國護照搭機到澳洲、再轉機飛往太平洋島國萬那杜。

雖然刑事局曾透過跨國司法互助管道，尋求萬那杜警方協查，但迄今未獲該國回應，加上朱國榮疑似持他國護照、甚至非本名護照搭機，追查航班艙單和入出境紀錄出現瓶頸，所幸警方以朱國榮家人出境行蹤進行勾稽比對，確定他落腳於在南太平洋島國萬那杜，之後無入出境蹤跡。

知情人士透露，朱國榮罹癌且病情不輕，在台時每周都到北市某教學醫院複診拿藥、並定期接受化療，檢警研判他的身體狀況應無法在海外久住「特別是醫療水準落後台灣太多的地區」。

刑事局透過兩岸共打機制查詢，確定朱國榮並未入境大陸，但他在萬那杜遭留置的情況如何，迄今刑事局未獲萬那杜司法機關正面回應。

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