偷渡來台30年「謊報身分」都沒事　陸男手機遺失曝光了

記者邱中岳／台北報導

北市警中正二分局泉州街派出所警員春節期間拾獲手機，發現領手機男子報的身分證竟為通緝犯，且仔細看照片明顯不符，帶往移民署查驗身分也沒有出入境相關資料，後來男子才坦承，從李登輝時代就從中國大陸福建地區偷渡來台，與冒用身分的男子打零工認識，所以才會用其身分領遺失手機。

警方調查，年節期間，北市中正區南機場夜市附近有民眾拾獲手機，民眾將手機撿拾到北市警中正二分局泉州街派出所，1名林姓男子自稱要領取手機，警方一查林竟然因為酒駕未到案遭發布通緝，但照片與本人完全不相符合，立刻要上銬逮人。

▲北市中山二分局警員受理手機遺失，意外追出藏匿30年的偷渡客（中）。（圖／記者邱中岳翻攝）

這位自稱林姓男子的人立刻表明身分，表示自己姓李，警方為了查驗其身分，先到偵查隊按壓指紋，卻沒有身分出現，又將男子帶往移民署專勤隊按壓指紋，卻也沒有相關入出境資料，李男最後在警員的勸說下，坦承是在李登輝擔任總統時，從中國大陸福建沿海地帶偷渡來台。

李男表示，當時因為與家人發生嫌隙、糾紛，剛好有朋友約要一起偷渡來台灣打拼，所以連夜搭船並在新竹沿海地帶上岸，後來在工地打零工維生，認識被他冒用身分的62歲林姓男子，後來林也失聯，所以不知道林在2024年1月底就被發布通緝。

▲警方都比對不出李男身分，事後李透過對岸的前妻寄送年輕時的照片，才比對出身分。（圖／記者邱中岳翻攝）

李男聯繫在中國大陸的前妻，將當時年輕時的照片傳回台灣，警方查看後才確認其身分，李男已違反入出國及移民法第74條，全案詢後移請台北地檢署續辦。