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社會 社會焦點 保障人權

涉掩護朱國榮逃亡　遊艇船長和私人女秘書30、60萬交保

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲朱國榮私人秘書曾子育涉嫌協助逃亡，被檢察官諭令60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國寶集團總裁朱國榮身揹6件炒股案，卻在去年放棄5億1700萬元保金，搭遊艇偷渡出境，遭法院發佈通緝30年。台北地檢署26日指揮警方展開5路搜索，約談涉嫌協助掩護朱國榮逃亡的9人，其中遊艇船長鍾明華父子3人分別以30萬元、10萬元交保，朱國榮私人女秘書曾子育60萬元交保，另外朱國榮女友的父母等親人漏夜偵訊中。

朱國榮從事殯葬業累積財富後，接連與股市炒手合作，先是2011年到2013年炒作龍邦公司股票，另外在2014年趁中信人壽打算併購台灣人壽時，炒作台壽保股票，2案被高院共判刑24年，尚未定讞，另外還涉及松崗數位、晟楠科技等炒股、掏空案，剛被起訴一審還未判決。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲遊艇船長鍾明華30萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

朱國榮為了免於羈押，先後繳交了保釋金共5億1700萬元，還必須每天到派出所報到，但朱國榮在2023年9月7日報到後，就此人間蒸發，法院陸續宣告沒收保釋金，並發布通緝，最高檢察署日前也通令註銷朱國榮的護照。

9月底，超跑業者周哲男向刑事局自首，坦承他帶朱國榮到基隆，搭上船長鍾明華駕駛的遊艇，先到台南安平漁港進行補給，隨即在9月9日把朱國榮送到菲律賓佬沃，朱國榮下船說要上廁所後失聯。

刑事局報請台北地檢署指揮追查發現，為朱國榮生下一子的陳姓年輕女子，疑似在更早之前就帶著孩子搭機出境，一家三口已經在海外團聚。檢警懷疑，朱國榮陳姓女友仍與家人有所聯繫。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲朱國榮女姓友人林郁芬遭檢警拘提。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官26日指揮刑事局、台北市警信義分局、海巡署偵防分署展開搜索約談，駕駛遊艇的鍾明華訊後被諭令30萬元交保，擔任遊艇船員的2個兒子鍾佳汶、鍾佳融各交保10萬元，另外，也捲入龍邦炒股案的朱國榮私人秘書曾子育則是60萬元交保。

為了追查朱國榮下落，與朱國榮關係密切的女姓友人林郁芬約談，以及朱國榮陳姓女友的父母等親友也同樣遭到拘提、約談，其中林郁芬的外籍丈夫夏本杰訊後已獲請回，但限制出境出海。全案持續朝《刑法》使犯人隱蔽罪、《入出國及移民法》禁止出國之國民出國等罪嫌偵辦。

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