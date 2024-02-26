快訊／幫逃亡的人都有事！朱國榮搭遊艇潛逃　檢警搜索約談9人

記者劉昌松／台北報導

國寶集團總裁朱國榮涉多起內線交易罪，去年放棄5.1億元保金，搭超跑達人周哲男的私人遊艇偷渡出境，台北地檢署26日指揮刑事局兵分5路搜索，預計約談訊問遊艇船長船員父子，以及朱國榮陳姓女友在台親友，朱的曾姓私人秘書、林姓女密友共9人，全案朝藏匿人犯等罪嫌方向偵辦，並持續追蹤朱國榮下落。

▲朱國榮棄保偷渡出境5個月，至今下落成謎，檢警約談相關知情人士釐清逃亡足跡。（資料照／記者劉昌松攝）

有殯葬大亨之稱的朱國榮出身大圈仔，曾在香港犯下運鈔車劫案，2011年到2013年涉炒作龍邦公司股票，另外在2014年趁中信人壽打算併購台灣人壽時，炒作台壽保股票，2案共被判刑24年，尚未定讞，但朱國榮卻在2023年9月7日到法院指定的派出所報到後失聯，法院宣告沒收他先前陸續交付的保釋金5億1700萬元，並發布通緝。

事後知名的超跑業者周哲男向刑事局自首，坦承他和鍾姓父子3人駕駛遊艇，從基隆八斗子漁港接朱國榮上船後，到台南安平漁港進行補給，隨即在9月9日把朱國榮送到菲律賓佬沃港，朱國榮下船說要上廁所後，借尿遁失聯。

▲自首提供遊艇幫朱國榮出境的周哲男，因涉及台中商銀掏空案遭收押中。（圖／ETtoday資料照）

刑事局報請台北地檢署指揮，發現為朱國榮生下一子的陳姓年輕女友，疑似在更早之前就帶著孩子搭機出境，一家三口已經在海外團聚，近日最高檢察署通令，註銷朱國榮護照後，一度傳出朱國榮在大陸遭逮，但遭否認，隨即又傳出朱國榮被軟禁在太平洋島國萬那杜，但始終未能獲得證實。

全案經檢警勾稽分析後，檢察官指揮刑事局、台北市警信義分局、海巡署偵防分署搜索約談，其中坦承提供逃亡船隻的周哲男，日前已經因涉及台中商銀10億元掏空案，25日已經被新北地檢署聲押獲准，檢警26日依《刑法》使犯人隱蔽罪、《入出國及移民法》禁止出國之國民出國罪嫌約談駕駛遊艇的鍾姓父子3人，以及朱妻的親友等人到案。