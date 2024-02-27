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記者李芸樺／台北報導

話說今年的立法院陣容，被譽為各路戰神齊聚，有民眾黨黃國昌、國民黨徐巧芯和民進黨王世堅等等，但你各位知道嗎？立院早期除了打架的之外，就屬掀翻當年國防部長郝柏村發言台的陳水扁，最令人印象深刻，而要說起當年的立院戰神阿扁，其他後輩可都得閃開了！

▲ 前總統陳水扁接受呂捷訪問。（圖／《豈有此呂》）

阿扁本人倒帶還原經典，他說他和郝柏村有三次衝突，除了翻桌，另一次是撕毀預算書丟向郝，且剛好發揮拋物線原理打在郝臉上，催生了後來的雪隧及國5。好久不見的阿扁最近出新書，他帶著好氣色來和《豈有此呂》的觀眾「開講」，再次展現他口才辨給的超強氣勢！

▲口才辨給的阿扁說起話來猶見當年演說魅力。（圖／《豈有此呂》）

但沒大沒小的主持人呂捷，接連用兩個江湖傳說突襲阿扁，天道盟是你取名的？跟替天行道有關？你怕老婆齁？有多怕說來聽聽！讓阿扁快翻白眼連忙解釋，並開玩笑嗆:「豈有此呂」

▲陳水扁聊起過去從政理念和覺悟。（圖／《豈有此呂》）

陳水扁也解鎖不少當年被關進「天下第一所」土城看守所的祕辛，包括獄友有超大尾的羅福助、監獄是外省幫派在主事，他被關受「兄弟」照顧，有全雞吃還有收音機可聽，他則就地開律師事務所的「監獄」分所，幫兄弟寫訴狀！

更多陳水扁的輝煌政治經歷回顧，及兒子陳致中假釋回家後的下一步？請鎖定2月27日下午1:10的《豈有此呂》。

▲阿扁也懂沒大沒小的呂氏玩笑。（圖／《豈有此呂》）