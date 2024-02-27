　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌閃開！翻桌郝柏村的立院戰神來了　阿扁倒帶重現經典

記者李芸樺／台北報導

話說今年的立法院陣容，被譽為各路戰神齊聚，有民眾黨黃國昌、國民黨徐巧芯和民進黨王世堅等等，但你各位知道嗎？立院早期除了打架的之外，就屬掀翻當年國防部長郝柏村發言台的陳水扁，最令人印象深刻，而要說起當年的立院戰神阿扁，其他後輩可都得閃開了！

▲▼ 前總統陳水扁。（圖／《豈有此呂》）

▲ 前總統陳水扁接受呂捷訪問。（圖／《豈有此呂》）

阿扁本人倒帶還原經典，他說他和郝柏村有三次衝突，除了翻桌，另一次是撕毀預算書丟向郝，且剛好發揮拋物線原理打在郝臉上，催生了後來的雪隧及國5。好久不見的阿扁最近出新書，他帶著好氣色來和《豈有此呂》的觀眾「開講」，再次展現他口才辨給的超強氣勢！

▲▼ 前總統陳水扁。（圖／《豈有此呂》）

▲口才辨給的阿扁說起話來猶見當年演說魅力。（圖／《豈有此呂》）

但沒大沒小的主持人呂捷，接連用兩個江湖傳說突襲阿扁，天道盟是你取名的？跟替天行道有關？你怕老婆齁？有多怕說來聽聽！讓阿扁快翻白眼連忙解釋，並開玩笑嗆:「豈有此呂」

▲▼ 前總統陳水扁。（圖／《豈有此呂》）

▲陳水扁聊起過去從政理念和覺悟。（圖／《豈有此呂》）

陳水扁也解鎖不少當年被關進「天下第一所」土城看守所的祕辛，包括獄友有超大尾的羅福助、監獄是外省幫派在主事，他被關受「兄弟」照顧，有全雞吃還有收音機可聽，他則就地開律師事務所的「監獄」分所，幫兄弟寫訴狀！

▲▼ 前總統陳水扁。（圖／《豈有此呂》）

更多陳水扁的輝煌政治經歷回顧，及兒子陳致中假釋回家後的下一步？請鎖定2月27日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 前總統陳水扁。（圖／《豈有此呂》）

▲阿扁也懂沒大沒小的呂氏玩笑。（圖／《豈有此呂》）

ET快訊
快訊／石茂強遭槍殺　4台男1女「確認逃到柬埔寨」
快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」！
快訊／學測提早1分鐘響鈴　大考中心：56人提高1級分
王菲機場甜蜜同框謝霆鋒！「世紀復合10年」粉碎情變
快訊／學測各科五標一次看！
國旅貴爆！　王國材：因離峰客人太少
林昱珉大聯盟初登場　被打爆！0.1局丟5分
台中透天大火！7人受困　女子85%燒燙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中市府標售百筆土地遭疑炒地皮　林右昌盼暫緩：恐帶動房價上漲

被批寄生國會　柯文哲「聽一聽就好」：民進黨沒什麼可以罵我的

傳已經打包「520與蔡英文同進退」　邱國正笑：我看報紙才知道

藍營禮讓1席召委引支持者炸鍋？　羅旺哲：氣氛不對、時機未到

陸海警船頻越界　邱國正強調戰備規定清楚：避戰是避免戰爭非避開

林右昌再轟謝國樑「鬼扯」　爆謝1／31日沙盤推演令警方夜襲NET

電價若漲至韓國水準恐影響產業？　王美花：韓已漲8成

大陸海警船頻越界侵禁止區　陳建仁：加強取締、進行必要驅離

國旅貴爆！旅宿業嘆缺工　王國材：業者說因離峰客人太少

國際觀光客1200萬難達標？　王國材：期待陸客能來

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

中市府標售百筆土地遭疑炒地皮　林右昌盼暫緩：恐帶動房價上漲

被批寄生國會　柯文哲「聽一聽就好」：民進黨沒什麼可以罵我的

傳已經打包「520與蔡英文同進退」　邱國正笑：我看報紙才知道

藍營禮讓1席召委引支持者炸鍋？　羅旺哲：氣氛不對、時機未到

陸海警船頻越界　邱國正強調戰備規定清楚：避戰是避免戰爭非避開

林右昌再轟謝國樑「鬼扯」　爆謝1／31日沙盤推演令警方夜襲NET

電價若漲至韓國水準恐影響產業？　王美花：韓已漲8成

大陸海警船頻越界侵禁止區　陳建仁：加強取締、進行必要驅離

國旅貴爆！旅宿業嘆缺工　王國材：業者說因離峰客人太少

國際觀光客1200萬難達標？　王國材：期待陸客能來

中市府標售百筆土地遭疑炒地皮　林右昌盼暫緩：恐帶動房價上漲

水建設、防災、搜救一個都不能少　多面向做好應變守護花蓮居民

氣象主播意外口誤！王淑麗認錯「千元鈔的鳥」急道歉：想錢想瘋了

巨人來台戰兄弟、樂天　國家隊王牌投手出馬

彰化小姐妹最新狀況！昏迷6天指數仍是3　血壓穩定狀況持平

台通緝犯在曼谷遭槍殺棄屍　4台男1泰女「確認逃到柬埔寨」

正妹女模「交往7年男友不啪啪」！做一半被推開　被嗆1句崩潰痛哭

燈會美食市集引進AI廢食用油回收機　大啖美食還兼顧環保

清水米糕吃這家！肥瘦相間超誘人　超過40年銅板價老店便宜又好吃

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」！　友爆：一見鍾情

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

林右昌幕僚曝謝國樑「漏看5字」　捅出大婁子

國旅貴爆！　王國材：業者說因離峰客人太少

海鯤號泊港測試　船體首度露出

稱「國會寄生我」遭綠營圍剿！柯文哲澄清了

陳俊翰今告別式　母校密西根大學法學院長悼念

潘孟安白吊嘎秀廚藝　煮湯圓加「這味」

韓國瑜祝賀日本天皇「生日快樂」

翻桌郝柏村的立院戰神 陳水扁來了

基隆NET爭議狂燒！台大教授挺「謝國樑沒問題」

藍擬召委禮讓黃珊珊？賴士葆電話被打爆　急澄清「我挺羅明才」

陳俊翰明告別式　密西根大學悼謁文內容曝

日本天皇華誕慶祝酒會　蔡英文談「CPTPP」

1200萬難達標？　王國材：期待陸客能來

基隆東岸廣場爭議未平　NET突登報「道歉」

更多熱門

相關新聞

鄭進一自豪讓女人很蘇胡　不曾Say sorry

鄭進一自豪讓女人很蘇胡　不曾Say sorry

超臭屁的鄭進一又來了！這次要聊聊他數百首創作的靈感，包括超經典神曲《家後》，號稱已放下屠刀的鄭進一，過去是出了名的情場浪子，創作不少動人情歌，十首歌有八首在講女人，他自豪地說，#MeToo事件多是因為男人讓女人不舒服，而他雖然不能給女人幸福，但都讓女人很蘇胡，所以不曾Say sorry！！

李嗣涔用實驗證明「異能」存在

李嗣涔用實驗證明「異能」存在

Ben闖食人族影片創1132萬人次朝聖

Ben闖食人族影片創1132萬人次朝聖

陳水扁回憶2004年「柔性政變」　間接造就蔡英文當總統

陳水扁回憶2004年「柔性政變」　間接造就蔡英文當總統

陳水扁推自傳給賴清德、柯文哲看　憶「被韓國瑜打到住院小兒科」

陳水扁推自傳給賴清德、柯文哲看　憶「被韓國瑜打到住院小兒科」

關鍵字：

呂捷豈有此呂陳水扁阿扁

讀者迴響

熱門新聞

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

廖峻「血管瘤開刀」裝11支血管支架！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

前夫反擊理科太太：房子是我們買的！

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

Makiyo瘦25公斤「飲食控制法公開」：少量多餐很傷身

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面