陳水扁回憶2004年「柔性政變」　間接造就蔡英文當總統

▲《陳水扁總統訪談錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

國史館歷時6年、46次訪談，完成60萬字四大冊的《陳水扁總統訪談錄》20日下午舉行新書發表會，前總統陳水扁更親自北上出席。陳水扁回憶2004年發生的「柔性政變」，所幸當初政變沒有成功，讓扁政府可以繼續執政，並提名蔡英文為不分區立委，間接造就後來的總統蔡英文。

陳水扁在發表會上談及自己的政績，認為最得意的是「軍隊國家化」，並回憶2004年發生的「柔性政變」，當時幾個軍系大老會商下，他指稱時任總統府戰略顧問的曹文生要高階將領稱病，說自己肯定會倒台。

不過，陳水扁說，後來柔性政變沒有達成，才讓扁政府得以延續執政，而且在提名蔡英文擔任不分區立委，間接造就了後來的總統蔡英文。

有關柔性政變，在2004年總統大選期間，陳水扁跟呂秀蓮在競選活動途中遭到槍擊，即為「319槍擊案」，時任國防部長湯曜明下令升高全國部隊戰備層級，取消所有官兵休假；據傳當時的參謀總長李傑與湯的意見不合發生衝突。

選後，外傳有所謂國民黨政治人物與將領暗中鼓動軍人申請退休、辭職，或稱病請假，讓陳水扁無法順利就任總統。陳水扁後來回憶，時為參謀總長李傑向他報告，聲稱接到總統府戰略顧問曹文生來電約談，向他表示，多位軍方大老認為陳水扁當選不公，希望李傑及其下的三個副總長同時裝病，抵制陳水扁當選。

不過，前李登輝總統辦公室主任蘇志誠也曾投書媒體駁斥此番說法。蘇志誠表示，曹文生曾向他說明，此事為前總統李登輝聽到軍中傳聞，擔心政治不穩，所以請託他去拜訪李傑，安定軍隊。

另外，前國安會副祕書長張榮豐接受媒體訪問時也表示，在湯曜明住院時，當時行政院祕書長葉國興致電給他，表明參謀總長與三位副總長都要請辭，希望李登輝前總統出面阻止，李登輝前總統接到消息後，才請曹文生前往關心。

▼《陳水扁總統訪談錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）

