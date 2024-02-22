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外星人來過地球！用實驗證明「異能」存在　台大前校長李嗣涔:我是科學家

記者李芸樺／台北報導

你相信有外星人嗎？現象級韓劇《異能》的情節不可能嗎？時常論述外星人證據的網紅老高的對手來了，他就是台灣大學前校長李嗣涔。

▲▼ 台灣大學前校長李嗣涔。（圖／《豈有此呂》）

▲台灣大學前校長李嗣涔。（圖／《豈有此呂》）

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李嗣涔相信外星人來過地球，而證據顯示就在5800年前，地點在大陸湖北屈原的故鄉，而從出土的太陽神文石碑，當中出現頭頂接收器、腳踩步行器的似人形象，和異能者看到的外星人模樣不謀而合，也和腳踩風火輪的神明哪吒相仿。

▲▼ 台灣大學前校長李嗣涔。（圖／《豈有此呂》）

▲對於呂捷提出的種種外界質疑，李嗣涔表示真理必須經過實驗檢驗。（圖／《豈有此呂》）

電機系出身的李嗣涔被主持人呂捷問到，相信這些肉眼看不到的事，是否與信仰有關？他不假思索說，他是科學家，實驗才是檢驗真理的唯一標準，他相信的異能包括手指識字、耳朵聽字、隔空折彎迴紋針，開天眼等，都是經過實驗的結果。

▲▼ 台灣大學前校長李嗣涔。（圖／《豈有此呂》）

▲李嗣涔申論外星人和異能的脈絡，令人深感不可思議。（圖／《豈有此呂》）

呂捷舉例，顯微鏡發明前你主張世界上有病毒細菌會被當女巫燒死！你肉眼看不到的，就代表不存在或怪力亂神嗎？李嗣涔表示，他是從相信氣功開始一系列研究，念力、通靈、異度空間和神佛能量都是存在的，他也主張人類所知真理只有4%。更多李嗣涔一一擊破呂捷的質疑，請鎖定2月22日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 台灣大學前校長李嗣涔。（圖／《豈有此呂》）

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