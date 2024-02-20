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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁推自傳給賴清德、柯文哲看　憶「被韓國瑜打到住院小兒科」

▲▼《陳水扁總統訪談錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）

▲《陳水扁總統訪談錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）

記者陶本和／台北報導

國史館歷時6年、46次訪談，完成60萬字四大冊的《陳水扁總統訪談錄》20日下午舉行新書發表會，前總統陳水扁更親自北上出席。陳水扁表示，他要把這套自傳送給準總統賴清德，以及民眾黨主席柯文哲看；他還回憶自己在國會擔任立委的時光，提到被韓國瑜打到住院3天，笑說「這算什麼，只是小兒科」。

陳水扁表示，當年自己執政時是朝小野大，跟賴清德未來面對的狀況是一樣的，要怎麼樣在這個情況下走對的路，可以以此書作為參考；另外，他也推薦這本書給柯文哲看，因為可以提供經驗，如何扮演強而有力的在野監督角色。

陳水扁表示，台灣從威權走向民主，很多政治改革是不分藍綠的，他提到國會改選，當年透過大法官釋憲促成改變，但當時民進黨立院黨團只有21人，人數甚至不夠成案聲請釋憲，當時是透過包括趙少康在內，另外五位非民進黨的委員幫忙才得以成案。

陳水扁說，即便大法官釋憲已做出釋字261號，但萬年國會中只要有一個老委員反對，或是時任立法院長梁肅戎不願意敲議事槌，就不會成。他強調，台灣民主進程，不是民進黨單獨的功勞，包括藍營政治人物、大法官等，還有很多其他人參與其中。

▲▼《陳水扁總統訪談錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼《陳水扁總統訪談錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）

至於為何沒有寫現任的立法院長韓國瑜？陳水扁表示，那個時代，國會衝突是沒辦法避免的，連立法院長都被賞耳光，自己被韓國瑜打到去住院3天，「這算什麼，只是小兒科」。

不過，陳水扁仍認為韓國瑜翻轉人生的故事相當勵志，他表示，韓國瑜以前曾任立委，後來選上高雄市長、又去選總統，到被罷免，現在又回來當國會議長，希望未來有機會可以邀請韓國瑜上節目，好好聊一下。

對於自己任內最得意的政績，陳水扁說，應該是貫徹軍隊國家化，他談及2004年發生的「柔性政變」，當時幾個軍系大老會商下，他指稱時任總統府戰略顧問的曹文生要高階將領稱病，自己肯定會倒台，不過後來柔性政變沒有成功，才讓扁政府得以延續執政，而且在提名蔡英文擔任不分區立委，間接造就了後來的總統蔡英文。

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