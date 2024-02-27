成大醫院再創佳績　榮獲醫策會國家醫療品質獎36獎項

▲成大醫院榮獲國家醫療品質獎「特優機構獎」和「持續品質改善２０年獎」，衛生福利部薛瑞元部長（左）頒獎，李經維院長代表受獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

醫策會於26日舉行第24屆國家醫療品質獎（NHQA）頒獎典禮，成大醫院榮獲醫學中心組「特優機構獎」、「持續品質改善20年獎」和「智慧醫院全機構標章」等共36個獎項和標章，展現成大醫院在品質提升的卓越表現。

率領團隊受奬的李經維院長表示，全院同仁上下一心努力提升品質，守護病人安全；感謝委員的指教及肯定，一舉獲得眾多獎項，全體同仁十分欣慰。獲獎是成大醫院邁向品質尖峰的開始，而不是結束，追求卓越的努力是持續而永不停止的。

▲成大醫院榮獲國家醫療品質獎「智慧醫院全機構標章」，由衛生福利部薛瑞元部長（左）頒發獎項給成大醫院柯文謙副院長。

成大醫院為南台灣唯一的國立大學附設醫院，不僅提供多面向的醫療服務，更是國家級南部癌症中心、重度級急救責任醫院、感染症示範教學中心及遺傳性罕見疾病照護中心。在器官移植方面也獨具專長，包括腎臟、肝臟、肺臟和心臟移植，都是雲嘉南地區首例。成大醫院2004年成立專責單位品質中心，積極提升全院品質，推動品質政策、統合品管活動及規劃流程管理，結合「以病人為中心」、「以服務為導向」的目標，致力於提供優質的醫療服務。

成大醫院以「安全就醫，全面品管」為內涵，全院品質管理、台灣臨床成效指標計畫（TCPI）、內外在顧客建議及異常通報等議題，分層依序以專案型討論會、醫療品質暨病人安全委員會及院級會議，進行標準化作業，形成由下而上的創新交流及溝通。每年依據醫院策略，訂定工作計畫，由權責單位執行，並標竿學習業界及醫療機構，達到由上而下的理念傳承與落實。

成大醫院同時感謝民眾的支持和回饋，是成大醫院進步的重要動力。追求品質的努力沒有終點，好還要再好，成大醫院將繼續努力，讓醫療服務和品質更上一層樓。