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在日本「私處痛長囊腫」被拒診！她回台奔急診：台灣醫療真好

▲▼業配截圖-曜亞影音-私密處保養 。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲示意圖，非本文當事人。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

「謝謝所有白衣天使們，謝謝台灣的健保。」有女網友最近去日本玩，私密處卻突然冒囊腫，痛到走路困難，本想去當地醫院掛急診卻被拒診。隔天，她雖有找到一間診所緊急處理，但不僅等了2小時，還痛到狂飆淚。返回台灣她再度就診，一比較下來不禁感嘆，台灣醫療對待病患真的很友好。

女網友在Dcard發文「在日本急診被拒診，才發現台灣醫療多好」，說自己去日本玩，第四天卻突然長了巴氏腺囊腫，痛到不管走或坐都困難，趕緊叫了計程車去當地一間有24小時急診的院所。沒想到，急診室門口是上鎖的狀態就算了，警衛得知她並沒有懷孕，就告知「婦產科急診是處理婦科緊急狀態的……」，請她到別家醫院。

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「來回花費一萬多日圓的車費，連醫院也進不去，下面又腫又痛。」可因為當時是大半夜，原PO只能隔天再找診所。隔日，原PO找到一家台灣醫師開設的婦產科診所，因為沒有預約，光是候診就等了大約2小時，好不容易要處理時，醫師沒有施打麻藥就拿針筒把囊腫膿液抽出，痛到她直噴眼淚，「我真的好無奈，但是也沒辦法，沒有這樣做我可能會腫痛到無法走路。」

做完緊急處理，女網友回台灣後，馬上直奔台中榮總，沒想到門口警衛看到她緩慢的步伐，突然叫她等等。原PO瞬間很緊張，是不是情況不夠嚴重、不能掛急診，結果下秒對方開口「那裡有輪椅，妳等我一下，我幫妳用！」還推著她到櫃台掛號。

▲▼ 健保署。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台灣醫療常受讚賞。（圖／資料照）

掛號完之後，大概才等5～10分鐘就進診間了，急診室醫師不僅問診快速有耐心，還詳細說明每個步驟安排。早上開診後到診間，原PO就發現，似乎是因為她有說自己在日本沒有打麻醉、直接用針抽膿，醫師幫她安排麻醉手術，「我真的鬆了超大一口氣。」

醫院完善的SOP令原PO直呼，「我只需要躺在床上休息，一個口令一個動作，每個人對待我都好溫柔！我當下真的覺得好感動，同時覺得醫護人員好辛苦，也很感謝台灣的醫療資源。」

貼文一出，許多網友也有所感觸，「去一趟國外的醫院再回來，真的會覺得台灣的醫療最好，好好愛惜醫護人員吧！不要讓其他國家羨慕的也消失了」、「台灣醫療實力是大家有目共睹的，也都知道這些是醫護人員血汗堆出來的，所以才要珍惜，並提醒自己不要當奧病人」、「台灣醫療世界第一，真的要珍惜。」

另外，也有網友提到，日本醫療的分級制度比較嚴格，「日本醫療分級相當明確，如果不是什麼大病，通常都是小診所預約，急診是給真的急重症的」、「我之前去日本的醫院交換，他們醫療的分級很明確，大醫院負責重症或是癌症之類的，患者多數是轉診來的（所以大醫院反而不會像台灣滿滿都是人）。」

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