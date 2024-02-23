這個男人太狠！嫌就醫麻煩「自割痔瘡5年」　剪刀、錐子全用過

記者閔文昱／綜合報導

「痔瘡」學名肛腸痔瘺病，是直腸屎眼皮下靜脈血管發大，成為腫塊。有句話說「十個男人，九個痔」，可從而得知痔瘡是常見疾病，情況嚴重的病人會坐立不安，大便流血。不過，大陸卻有名男子因嫌就醫麻煩，竟用各種工具「在家自割」，時間甚至長達5年，直到近日病情愈發嚴重，才到醫院治療。

根據陸媒《白鹿影片》報導，大陸深圳一名58歲男子向醫生表示，自己在2018年時發現屁股裡長了2個「硬東西」，不僅讓他上廁所不方便，痛起來時還像是「坐在仙人掌上」一般，於是他就用刀片將其割掉，發現把血放掉後症狀有所好轉，因此他越剪越勤，由剛開始的3天1割，變成了1天3割。

男子透露，到了2021年時，他開始改變方式，改用錐子去破壞「異物」的軟組織，然而今年痔瘡卻開始瘋狂生長，於是他又改用小剪刀修剪，但痔瘡出現速度卻越來越快，剪完一天隔天馬上出現，他就又改用大剪刀，最終連電動車也騎不了，才終於決定到醫院肛門科就診。

▲張男因嫌就醫麻煩，5年來「0麻醉自割痔瘡」，震驚醫師。（圖／翻攝自微博）

醫生檢查後發現，張男這5年來自己割的都是外痔，且完全不用麻醉，已留下許多疤痕，所幸經過手術後張男恢復良好。醫生也提醒，自行割痔瘡可能會感染、破傷風，如果沒止住血還可能引起重度貧血，一定要去醫院診治。

至於如何改善痔瘡造成的生活不適？新光醫院家醫科柳朋馳醫師過去就曾指出，輕微的痔瘡可藉由飲食改善，多吃蔬果、多喝水，用藥與溫水坐浴等方式也可促進肛門口血液循環、減輕壓力，可幫助脫出的內痔回縮，若改善成效不佳時，則建議諮詢醫師評估手術治療的必要性。