反覆嘴破以為上火！20多歲妹子一查「罹癌」　這幾種異狀要小心

▲女生口腔潰瘍反覆發作確診惡性腫瘤。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女生黃鈴（化名）今年20多歲，在浙江省外讀研究生，口腔潰瘍反反覆覆，想想可能是學業緊張，上火了或是免疫力下降，一直勉強撐著。直到最近，她實在忍不下去，就醫治療，竟然被確診癌症。

據《潮新聞》報導，黃鈴此前一直強忍，但口腔潰瘍反反覆覆，還疼得很，也不是個辦法。放假的時候，她回到了杭州，來到醫院想治治好。

這一看，看出了大問題。醫生讓她去做個活檢，等拿到結果時，她都不敢相信，居然得了癌症。這種癌她聽都沒聽過，叫頰黏膜癌（也稱頰癌）。

醫生提醒，頰癌屬於口腔癌中比較常見的癌種，但是因為它的症狀容易被人誤以為只是普通的口腔潰瘍，以至於錯過最佳的治療時間。

醫師表示，口腔內的惡性病變在早期的症狀與潰瘍很類似，如果發現口腔內黏膜變成白色、褐色或黑色，潰瘍超過兩周未見好轉並伴有燒灼感、疼痛等，有腫塊凸起，舌頭活動受到限制等一定要及早就醫。

醫師稱，頰癌屬於頭頸部腫瘤，甲狀腺癌是大眾比較熟悉的頭頸部腫瘤，還有很多大家想不到的頭頸部腫瘤-唇癌、牙齦癌、舌癌、副鼻竇癌、口咽癌等等，「頭頸部惡性腫瘤，約占全身惡性腫瘤的5%左右。」