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年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨翻：吹起來了寶貝

▲▼年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐超興奮：吹起來寶貝。（圖／翻攝爆廢公社）

▲一對年輕男女不顧旁人，在百貨公司內交疊趴在一起。（圖／翻攝爆廢公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一段影片在網路瘋傳，一對男女在百貨公司內的公然做出猥褻動作，引起一旁的櫃姐關注。影片曝光後，網友紛紛驚嘆，「他們不尷尬，尷尬的就是你」。

有網友將該段影片上傳至臉書社團「爆廢公社」，影片顯示一名身穿墨綠色上衣的男子仰躺在沙發座椅區，另名身穿米白色帽T的女子則趴在男子身上，將頭移到男子下體位置，以帽子擋住臉部、手部，男子則不時將手伸進褲子內調整調。

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▲▼年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐超興奮：吹起來寶貝。（圖／翻攝爆廢公社）

▲櫃姐不敢置信有人會在公開場合做出這種事。（圖／翻攝爆廢公社）

一旁的櫃姐目擊全程，立刻拿出手機拍攝這誇張的行徑說，「她現在是在…她現在是在給我吹吹嗎？X！她真的在吹吹耶，哈哈哈哈哈」，「各位弟兄們，現在給我吹起來了，吹起來了寶貝」，「太扯了吧，欸後面的人也在拍耶，阿彌陀佛，在這邊硬得起來也蠻屌的，實況轉播」。

網友看完紛紛留言，「好想過去訪問」、「現在的年輕人真是開放」、「是社會街頭實驗嗎？這也太誇張了吧」、「百貨公司他家的喔，躺這麼舒服」、「百貨公司大吃一口」、「小朋友才躲在廁所玩，看看年輕人，直接在百貨公司大廳玩」、「覺得是假的，沒真吹，除非男生很小」、「原來有帽子的衣服是這樣用的」。此外，也有網友透露地點位於南崁的百貨公司。

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