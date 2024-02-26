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台通緝犯慘死！20歲可疑泰女「逃亡柬埔寨」畫面曝　疑在她家槍殺

▲▼44歲死者石茂強與可疑的泰國女子。（圖／翻攝自dailynews.co.th）

▲台灣44歲通緝犯石茂強疑似在一名泰國女子家中被槍殺，但女子被監視器拍到準備逃往柬埔寨。（圖／翻攝自dailynews.co.th）

記者張寧倢／綜合外電報導

台灣44歲通緝犯石茂強25日被棄屍在泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近，頭部受槍傷，泰國警方估計至少5人涉案。據泰媒報導，槍殺地點位於一處住宅，平時是一名20歲左右的泰國女子居住，這名可疑女子當天被監視器拍到她出現在泰柬邊境關口，很可能已經離境逃至柬埔寨。

根據泰國Amarin TV報導，台灣男子石茂強25日被發現陳屍在機場附近一處廢棄餐廳，泰國北欖府警方25日晚間突襲搜查曼谷叻拋區（Lat Phrao）拉普拉考路（Lat Pla Khao Road）某社區一棟三層樓住宅，發現屋內浴室有血跡，還有用化學物質滅證的跡象，估計至少5人涉案且可能已潛逃出境。

▲▼泰國驚傳台男遭開槍爆頭身亡，44歲死者石茂強疑似在一處住宅被殺害後，才被棄屍於曼谷機場附近一家廢棄餐廳。（圖／翻攝自dailynews.co.th）

▲石茂強疑似在曼谷一處民宅被殺害後，才被棄屍於機場附近一家廢棄餐廳。（圖／翻攝自dailynews.co.th）

附近鄰居宣稱，這棟住宅產權屬於一名泰國人，去年12月份左右被一名華裔青年租用，但經常只有一名20歲左右的泰國女子獨居於此，偶爾會有3到4名華人前來，石茂強就住在社區內5巷一帶。另一名鄰居表示，當晚凌晨2點左右石茂強騎車來到女子家，又有2名男子帶行李箱抵達，一群人都使用中文交談，大約凌晨3點左右就聽到槍聲。

▲▼ 台灣通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

▲台灣通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

Amarin TV指出，石茂強被棄屍於機場附近後，嫌犯一行人開著紅色轎車在便利商店停留購買去汙劑，接著將車停在機場附近一條公路，再被另一輛廂型車接走繼續逃亡。報導稱，5名嫌犯包含4名男子與1名泰國女子，當天下午1點多，這名泰國女子被拍到疑似出現在Ban Klong Luk邊境檢查站，準備逃至柬埔寨。

Amarin TV報導還指出，石茂強的泰國籍前妻出面爆料，石茂強屬於海外電信犯罪集團的成員。不過泰國警方表示，目前仍在對目擊者進行問話，無法透露更多案件細節。

▼台灣通緝犯石茂強身上有大片彩色刺青，手臂上還有一個繁體的「羅」字，在泰國遇害後身分被指認。（圖／翻攝自泰媒YouTube）

▲▼台灣通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍。（圖／翻攝自泰媒YouTube）

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