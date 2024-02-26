划競艇嚇壞！日本琵琶湖「漂浮男屍」頭顱清晰可見　疑死亡多日

▲位於日本滋賀縣大津市的琵琶湖，26日驚傳有男屍漂浮。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本最大湖泊「琵琶湖」近來死亡意外頻傳，繼本月初在湖底尋獲2具男屍後，當地旅客在練習競艇的過程中，竟然目睹疑似人類的屍體漂浮在湖面上，屍體的頭部和背部載浮載沉，嚇得立刻向警方報案。

根據日媒關西電視台，當地遊客今（26）日上午前往位於滋賀縣大津市本丸町附近的琵琶湖練習競艇，豈料卻在過程中目睹，湖面上竟然有疑似人類的遺體隨著波浪漂浮，頭部和後背清晰可見，於是在上午9時40分向警方報案。

警方證實，在距離琵琶湖沿岸200公尺的湖面上，確實發現一具男性的遺體，年齡介於30至60多歲之間，身高約170公分，身材中等偏肥胖，穿著一件黑色外套、咖啡色毛衣、黑色長褲、黑色皮鞋，留著一頭混有白髮的短髮，研判已經死亡數日。

目前警方正從死者身上的持有物品進行分析，釐清死者的身分和詳細死因。

據悉，最近琵琶湖死亡意外事故頻傳。今年1月30日一艘遊艇被發現翻覆，儘管隨後有3名溺水男子獲救，但卻全部失去呼吸心跳、死亡；而2月3日又傳出離奇事件，警消當天凌晨獲報有女性投湖，緊急出動搜救隊下水搜救，卻意外在湖底發現2具男屍，且未能發現投湖女子下落。