8旬嬤心臟驟停「遭7醫院拒收」身亡！　南韓政府祭復工最後通牒

▲ 醫護人員在沙發上稍作休息。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓醫界為抗議醫學院擴大招生計畫發起罷工，醫院人力短缺導致患者延誤就醫，一名心臟驟停的80多歲老婦接連遭7間醫院拒絕，空等1小時後不幸身亡。政府已向逾萬名罷工的醫師發出最後通牒，要求在2月底前復工，否則恐怕遭到起訴。

綜合SBS等韓媒，大田市一名80多歲婦女23日出現意識障礙，在心臟驟停狀態下被送上救護車，卻接連被7間醫院以病床不足、沒有醫師或無法治療重症患者等原因拒絕，整整53分鐘後才被送到一間大學醫院，但10幾分鐘後就宣告死亡。

據大田消防本部統計，20日至26日上午6時為止，醫師集體罷工導致延誤救護隊員將病患送醫的案例已達23件。

▲ 患者叫救護車卻等不到醫院收治。（圖／CFP）

26日凌晨約1時也有一名40多歲男性，因出現痙攣上救護車，卻被8間醫院拒絕，37分鐘後才被送往一間大學醫院。前一天有一名30多歲外國女性，因腹痛及出血等症狀叫救護車，但被14間醫院拒絕，3小時後才得以送院。

24日則有一名出現血尿、肋骨部分疼痛及高燒症狀的70多歲婦女，遭12間醫院拒絕收治，苦等1小時後最終以私家車前往首爾的醫院就醫。

釜山目前已有42起延誤送醫的案件，最久需等待2小時。其中有6起遲遲未能找到願意收治的醫院，最終送往其他地區的醫院。

消防當局呼籲，目前隨時都可能發生延誤送院的問題，因此需仔細觀察病情，並考量醫療現場的混亂，非緊急狀況下勿撥打119。

▲ 儘管採取患者分流、投入替補人力等措施，醫療量能仍有極限。（圖／CFP）

隨著患者受害案件愈來愈多，留守醫院的醫護人員體力也瀕臨極限。首爾大學醫院盆唐分院共逾930醫師，192名住院醫師中有一定數量的人員請辭，必須投入專科醫師值班，但專科醫師和護理師也逐漸疲乏。

院方為極力確保緊急手術順利進行，只能延後非緊急手術，但急診室、癌症病房及加護病房病患等待手術的時間較罷工前仍變長。

光州全南大學醫院一名教授受訪透露，目前醫院靠100多名研究醫師填補300名住院醫師的空缺，但有過半數研究醫師的合約將在3月到期，屆時若有更多人離開，將連緊急診療方案都無法維持，醫院實際上等於被癱瘓。

南韓政府26日則向罷工的醫師發出最後通牒，若在29日以前回到工作崗位，將不會追究責任，但至3月仍未復工者將面臨吊扣執照、調查及起訴等懲罰。