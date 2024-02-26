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北韓女子足球隊抵達東京　北韓選手「睽違5年」入境日本

▲▼日本與北韓在女子足球預賽第一輪比賽中以0比0和局。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本與北韓在女子足球預賽第一輪比賽中以0比0和局。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從去年才開始解除出入境限制，派出跆拳到選手前往哈薩克參賽。受到新冠疫情的影響，如今北韓女子足球代表團睽違5年，終於再度抵達東京羽田機場，預計28日下午在東京國立競技場和日本隊進行第二輪的比賽。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，北韓女子足球代表隊目前正在參加2024巴黎奧運最終預賽，盼能拿下參加奧運的門票，因此24日在沙烏地阿拉伯麥加省吉達和日本隊進行第一場預賽後，便接著風塵僕僕搭機前往卡達轉機，接著再飛抵東京羽田國際機場。

北韓女子足球代表隊成員們穿著深紅色外套、戴著口罩，當她們抵達羽田機場後，便每人手拿一支北韓國旗，走在機場事前管控的路徑上；至於在日本朝鮮人總聯合會的關係人士則派出穿上傳統朝鮮服飾（韓服）的數十名女性前往入境大廳迎接，並將花束遞給入境日本的北韓選手。

報導指出，原本北韓對上日本的第一場比賽的進行地點，是預定在北韓首都平壤金日成競技場舉辦，但因為日本足球協會抗議，日本與平壤之間並沒有直航航線，加上北韓可能會有黑箱作業之嫌，因此最終決定在沙烏地阿拉伯吉達舉行，雙方在第一輪比賽中0比0和局。

此次北韓女子足球代表團入境日本，是繼2019年3月北韓派選手前往日本埼玉縣埼玉市參加國際滑冰總會（ISU）花式滑冰世界錦標賽以後，睽違5年再度入境日本比賽。

據悉，受到北韓經常發射導彈影響，日本政府原則上禁止北韓國籍者入境，以此做為制裁措施，不過因體育競技和交流被歸類為特殊案例，因此允許北韓足球代表團入境。

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