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快訊／黃國昌鬆口了！2026選新北市長「絕對是選項」　台北留給黃珊珊

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲自2024年選舉落幕後，要求8名不分區立委認領「責任區」，由於各個立委都有簽署2年條款，不少立委有意佈局2026縣市長選舉，其中立委黃珊珊欲再挑戰台北市，立委黃國昌則是已將服務處設在板橋。面對2026年是不是選新北市長？黃國昌26日上午鬆口「絕對是選項」，不過黨內有不同聲音，包括希望他選桃園、新竹，但台北市絕對是投給黃珊珊。

▲民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城下午召開臨時記者會，針對早上朝野政黨協商破局表明立場。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊。（資料圖／記者湯興漢攝）

黃國昌26日早上接受《POP撞新聞》廣播節目專訪，當節目進入廣告時，主持人黃暐瀚詢問，現在服務處設在板橋，是不是要選新北市長？新北市是不是選項？黃國昌回應，確實是選項，但沒有百分之百，因為黨內有不同聲音，例如有人希望他去桃園或新竹。黃暐瀚追問，有沒有考慮過選台北市長？黃國昌說「沒有」，因為台北市一定是黃珊珊優先，就是投給黃珊珊。

隨後，廣告時間結束，進入到節目訪問環節。黃暐瀚正式詢問，黃國昌說自己只當2年立委，並把服務處放在板橋，方向是不是2026年選新北市長？黃國昌表示，服務處放在板橋，是因為每個不分區立委都有責任區，而自己的責任區在新北，所以當然放在板橋。

黃暐瀚追問，責任區在新北市，是不是2026優先選新北市長？黃國昌則鬆口，「我不敢說優先，但一定是選項之一。」因為自己曾經跟黨主席柯文哲建議，2026年選舉最好是六都，包括新竹縣、嘉義都要有人下去拚，既然自己已有向柯文哲建議過，總不能置身事外，「但最後去哪裡選最適合、怎麼佈局，我都尊重柯文哲與黨中央最後決策。」

黃暐瀚再度確認與詢問，是不是一定選新北市有變數，但「新北絕對是選項」？黃國昌則堅定地回答，「是！絕對是選項。」

另外，由於民眾黨設有「兩年條款」，2026九合一選舉若定在2026年11月舉辦、12月交接，如果黃國昌選上新北市長，是不是要到12月交接時才辭掉立委？黃國昌則認為，自己的理解是2026年2月1日辭掉，「誰說一定要帶職參選？那有什麼關係？」要選舉就認真下去選，在立院就認真做立委工作，「這不是很合理嗎？誰說一定要帶職參選？這是我的想法。」

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