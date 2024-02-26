喜見乳牛坐旋轉木馬　學童反思鮮奶夠「鮮」嗎？

▲台南大學USR乳牛主題課程，邀請南大附小和建功國小校際共學，師生造訪嘉義大學動物試驗場，學習牛隻飼養及生乳處理流程，再造訪柳營區桂芳牧場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「以牛的角度思考」動物福利議題，桂芳牧場做到了！台南大學USR乳牛主題課程邀請南大附小和建功國小校際共學，師生先造訪嘉義大學動物試驗場，學習牛隻飼養及生乳處理流程，再造訪柳營區桂芳牧場，面對寬敞的牛舍及上千萬的圓盤式榨乳機讓師生直呼這根本是乳牛界的帝寶。

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建功國小校長黃郁雯表示，國產鮮乳有效期限約10～14天，進口的鮮乳效期大多長達2～3個月，透過課程帶領學童懂得選擇夠「鮮」的鮮乳。台南大學教務長歐陽誾提到，藉此課程帶領學童了解高品質鮮乳的來源及製程，為食農教育重要課題。

嘉義大學動物試驗場擁有牧場及乳品加工廠，在場長陳俊吉的指導下，學童了解牛隻飼養及管理。南大附小學生曾歆茹說，除了常見的荷蘭牛外，也看到體型較小的娟姍牛，牠乳脂率較高、乳味較香。建功國小學生林文財說，嘉大有乳品加工廠，生乳直接加工製成鮮乳，減少碳足跡有助於環境永續。

桂芳牧場負責人曾仁瀚是動物科學系高材生，在飼養管理上善用牛隻的角度來思考，具獸醫資格的夫人傅芊純對鮮乳把關更是嚴謹。牧場有小牛的自動泡奶機，電腦會精準計算每頭小牛每日進食量。南大附小學生吳苡禾說，圓盤式榨乳機好像旋轉木馬，乳牛進去轉一圈只需要十分鐘就榨好乳了，看到牛隻乖乖排隊準備榨乳真是太可愛了。

鮮乳坊創辦人龔建嘉是專業的獸醫，與學生對談提到，強調嚴選單一牧場且無成分調整，面對2025年紐西蘭液態乳零關稅進口即將衝擊我國酪農業，希望能協助酪農提升專業技能，也期望政府立法明確標示區別國產與進口鮮乳。學童們與鮮乳坊創辦人龔建嘉對談，獸醫以專業把關的鮮乳，就是多了一層「安心」

師生參訪家樂福新營店乳品區，食品處處長郭炳宏介紹小農專區鮮乳，強調單一乳源且無成分調整的鮮乳，在風味及特色上才能以最接近生乳的樣貌呈現，學童試飲後都讚不絕口。