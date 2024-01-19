基隆小五學童選前之夜失蹤！戴立安：跑去參加柯文哲造勢晚會

▲戴立安表示，選前之夜當天，基隆有名國小五年級的學生失蹤，父母報警以後才知道，孩子跑去參加柯文哲的造勢晚會。（資料照／ETtoday攝影中心攝）



記者柯振中／綜合報導

2024總統大選中，民眾黨主席柯文哲以369萬票的成績位居第三，雖然未能勝選，但影響力在年輕選民中十分明顯。民調專家戴立安近日透露，在大選前夕，基隆有名國小五年級的學生失蹤，讓家長急得報警，沒想到事後才發現，原來是跑去台北參加柯文哲的造勢晚會。

戴立安近日接受節目《寶島強強滾》訪問時分析，柯文哲的支持者主要集中在20至49歲的年齡層，雖然起初主要為20至39歲的群體，但隨後擴散到40至49歲的選民。

他指出，柯的操作方式一度使得他在中間選民中的支持度下降，尤其是在試圖吸引年輕選民時，反而會讓中間選民覺得「你是（立場）反覆嘛」。

▲戴立安表示，柯文哲的支持者以年輕人居多。（圖／資料照）



戴立安說，目前的20至24歲首投族中，大多數時間都是在民進黨執政下成長，這對他們對公共事務的看法造成了影響，甚至是30到39歲，以及40到49歲的世代，對這些人而言，民進黨也是建制派的概念，且加上柯文哲的對話頻率與年輕人較相符，因此支持者較多。

此外，戴立安還分享，基隆有名國小五年級的學童在選前之夜當天失蹤，嚇得父母立即報警處理，沒想到經過調查，才發現學童跑去參加柯文哲的造勢晚會，令人哭笑不得。

戴立安提到，選舉結束後，柯文哲將重點放在向年輕選民「小草」紮根，特別是16歲以上的青少年，因為這部分選民對柯文哲有高度支持，且在未來四年內將獲得投票權，這也是藍綠在選戰中較弱的地方。