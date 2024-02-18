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南投燈會無人機表演出突取消！交通部：使用機器與申請不符

▲南投燈會無人機展演秀今晚登場，縣政府10日晚間進行試機預演。（圖／南投縣政府提供）

▲交通部表示，南投燈會無人機展演被取消，是因使用機器與申請內容不符，圖為10日晚間進行試機預演。（圖／南投縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

南投縣政府昨突然宣布，因民航局臨時檢查，無人機群飛秀取消演出。交通部民用航空局今（18日）表示，因接獲檢舉指燈會使用無人機與申請不同，民航局前往現場檢查後並不相符後，立即提醒展演單位，使用未經許可無人機展演，可能違反民航法相關規定，提醒相關單位應遵守規定，以確保展演時地面觀眾與設施安全。

民航局指出，這次由南投縣府委託群飛業者所執行展演，使用500架國產無人機，民航局在業者申請時，就已經提醒需使用通過資安檢測合格機型，且需完成註冊，核准時，也再次提醒業者必須依照核准內容作業。

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不過，民航局近日接獲檢舉，指南投燈會無人機展演活動使用機器與申請內容不符，故民航局在昨天上午先通知南投縣政府，在下午活動時派員檢查。

民航局表示，檢查人員昨天傍晚抵達燈會現場後，經實地檢查，即將在活動使用無人機，外觀、型式與展演單位在本月4日申請時所提出不同。民航局人員當場提醒展演單位，若要繼續展演，應使用申請時所提報無人機，若使用未經許可無人機，可能違反民航法相關規定。至於後續是否繼續展演，則由申請人決定。

民航局強調，無人機群飛安全，一直是飛安宣導重點。相關規定已經宣導多時。為維護飛航安全與地面人群安全，民航局從無人機群飛展演日益普遍後，即持續宣導活動使用無人機，必須通過資安檢測，且必須合法註冊，並與申請無人機相符。

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