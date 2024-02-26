花蓮高齡獨居全台第二高　全方位照護讓長者安心生活

▲花蓮縣政府守護每位長輩。（圖／花蓮縣政府提供，以下同）

地方中心／綜合報導

隨著現代社會高齡獨居人口日益增加，我們面臨許多挑戰，包括情感、生活、醫療及緊急情況等，這些都是不能忽視的獨老問題。為了守護每位獨居長輩，花蓮縣政府考量多方面需求給予適切的支持及關懷，依據風險類別提出不同照護措施，針對中高風險者提供長照、物資、社工定期訪視等；非弱勢或失能，鼓勵走出家門，參與例如社區關懷站、樂齡中心、長青大學等社交活動，一來可充實老年精神生活，還能建立人際關係，維持生活品質，即使獨自居住也不寂寞。

地形狹長 發展社區照護體系更健全

花蓮縣地形狹長，要把長者福利政策推行到鄉鎮，發展社區照護提供更即時的照顧，顯得重要，目前全縣177村里、共計有358處已完全布建社區式照護據點，並實施「一國中學區，一日照政策」，涵蓋全縣13鄉鎮，長照覆蓋率達99.94%，位居全國首位。

花蓮也是原住民人口最多的大縣，各聚落針對部落長者都有專業照顧服務外，還有因族因地建置的「聚會所」、「原住民文化健康站」，都是族人日常聚會話家常、傳統祭儀場所，同時展現部落特色，作為文化傳承的重要據點，凝聚部落精神，也能藉此讓獨居的高齡者有了照應的團體，陪伴老人家生活，藉由社區的力量，形成強大的鄰里關係彼此照應與關懷。

▲花蓮縣長徐榛蔚時常走訪各鄉鎮文化健康站，關心長者健康。

遠距醫療照顧獨居長者 全人方案提供在地化醫療服務

花蓮縣政府配合衛福部長照2.0政策，自108年9月起積極布建居家失能個案家庭醫師照護方案服務，推動診所醫師走出診所到長照案家，透過醫師及護理師定期家訪，評估個案疾病及居家照顧的問題整合精準服務對策，獲民眾好評，亮點為整合基層醫療診所、居家護理機構、社區醫療群、長照中心合作模式為架構，發展長照與醫療對接服務模式，建立分級醫療模組提供長照個案服務，並向後銜接推動尊嚴善終，使長照2.0成為有感政策，醫療及照顧雙重保護成效加值。

去年開始推廣「2.0版-花蓮豐濱鄉社區辦理科技與醫療結合計畫」，將高科技結合醫療照護，讓長者穿戴智能裝置，除了即時監測步數、心率、體表溫度等各項健康指標，當獨居長者遇到突發狀況，智慧手環也能即時求救，只要按下緊急呼叫功能，社區的健康管理人就會立即趕往現場協助就醫。花蓮縣政府建置完善健康照顧網，發展智慧社區健康管理模式，關心照顧長者，也減輕出門在外打拚子女的負擔。

交通福利再提升 敬老愛心計程車隊正式啟動

花蓮縣政府身心障礙者愛心計程車隊補助計畫自107年開辦以來，每年都有至少3,000人次以上的身障朋友們受惠，為持續落實花蓮縣交通的保障，在持續保障身障者搭車的同時，擴大服務對象至65歲以上長者，目前已在進行裝機及派遣系統設定等行政事宜，預計於113年3月1日正式上路，補助車資上限每人每月1,000元。

為完善本縣交通網絡佈建，持續推動偏鄉公共運輸幸福巴士2.0（由萬榮鄉馬遠社區發展協會、卓溪鄉卓清社區發展協會及富里鄉羅山社區發展協會營運），且為滿足本縣身心障礙者及65歲以上長者的交通需求，持續推動復康巴士及長照交通接送服務的同時，亦提供身心障礙者及年長者搭乘計程車的補助，更加豐富外出交通工具選擇的多元及便利性，滿足在地鄉親對「行」的無障礙基本權益。

▲花蓮縣是為全國推行敬老愛心計程車車資補助最高的縣市，供65歲以上銀髮族以及身障者來做使用，補助車資上限每人每月1,000元。

每個人都會隨著時間老去，也都希望能夠延緩老化，想實現健康老化的目標，不僅僅是個人的責任，更有賴於打造一個健康友善的環境，政府在此扮演著關鍵角色，除了制定完善的長者健康照護計畫，提供安全參與和終身學習的場所，也需要你我共同出一份力，適時主動關心和陪伴家中長輩，為他們帶來更多溫暖和關懷，活化生活，降低失能率，享受快樂健康的晚年生活，子女才能夠放心。