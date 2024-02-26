　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮高齡獨居全台第二高　全方位照護讓長者安心生活

花蓮高齡獨居全台第二高　全方位照護讓長者安心生活（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣政府守護每位長輩。（圖／花蓮縣政府提供，以下同）

地方中心／綜合報導

隨著現代社會高齡獨居人口日益增加，我們面臨許多挑戰，包括情感、生活、醫療及緊急情況等，這些都是不能忽視的獨老問題。為了守護每位獨居長輩，花蓮縣政府考量多方面需求給予適切的支持及關懷，依據風險類別提出不同照護措施，針對中高風險者提供長照、物資、社工定期訪視等；非弱勢或失能，鼓勵走出家門，參與例如社區關懷站、樂齡中心、長青大學等社交活動，一來可充實老年精神生活，還能建立人際關係，維持生活品質，即使獨自居住也不寂寞。

地形狹長 發展社區照護體系更健全
花蓮縣地形狹長，要把長者福利政策推行到鄉鎮，發展社區照護提供更即時的照顧，顯得重要，目前全縣177村里、共計有358處已完全布建社區式照護據點，並實施「一國中學區，一日照政策」，涵蓋全縣13鄉鎮，長照覆蓋率達99.94%，位居全國首位。

花蓮也是原住民人口最多的大縣，各聚落針對部落長者都有專業照顧服務外，還有因族因地建置的「聚會所」、「原住民文化健康站」，都是族人日常聚會話家常、傳統祭儀場所，同時展現部落特色，作為文化傳承的重要據點，凝聚部落精神，也能藉此讓獨居的高齡者有了照應的團體，陪伴老人家生活，藉由社區的力量，形成強大的鄰里關係彼此照應與關懷。

花蓮高齡獨居全台第二高　全方位照護讓長者安心生活（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣長徐榛蔚時常走訪各鄉鎮文化健康站，關心長者健康。

遠距醫療照顧獨居長者 全人方案提供在地化醫療服務
花蓮縣政府配合衛福部長照2.0政策，自108年9月起積極布建居家失能個案家庭醫師照護方案服務，推動診所醫師走出診所到長照案家，透過醫師及護理師定期家訪，評估個案疾病及居家照顧的問題整合精準服務對策，獲民眾好評，亮點為整合基層醫療診所、居家護理機構、社區醫療群、長照中心合作模式為架構，發展長照與醫療對接服務模式，建立分級醫療模組提供長照個案服務，並向後銜接推動尊嚴善終，使長照2.0成為有感政策，醫療及照顧雙重保護成效加值。

去年開始推廣「2.0版-花蓮豐濱鄉社區辦理科技與醫療結合計畫」，將高科技結合醫療照護，讓長者穿戴智能裝置，除了即時監測步數、心率、體表溫度等各項健康指標，當獨居長者遇到突發狀況，智慧手環也能即時求救，只要按下緊急呼叫功能，社區的健康管理人就會立即趕往現場協助就醫。花蓮縣政府建置完善健康照顧網，發展智慧社區健康管理模式，關心照顧長者，也減輕出門在外打拚子女的負擔。

交通福利再提升 敬老愛心計程車隊正式啟動
花蓮縣政府身心障礙者愛心計程車隊補助計畫自107年開辦以來，每年都有至少3,000人次以上的身障朋友們受惠，為持續落實花蓮縣交通的保障，在持續保障身障者搭車的同時，擴大服務對象至65歲以上長者，目前已在進行裝機及派遣系統設定等行政事宜，預計於113年3月1日正式上路，補助車資上限每人每月1,000元。

為完善本縣交通網絡佈建，持續推動偏鄉公共運輸幸福巴士2.0（由萬榮鄉馬遠社區發展協會、卓溪鄉卓清社區發展協會及富里鄉羅山社區發展協會營運），且為滿足本縣身心障礙者及65歲以上長者的交通需求，持續推動復康巴士及長照交通接送服務的同時，亦提供身心障礙者及年長者搭乘計程車的補助，更加豐富外出交通工具選擇的多元及便利性，滿足在地鄉親對「行」的無障礙基本權益。

花蓮高齡獨居全台第二高　全方位照護讓長者安心生活（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣是為全國推行敬老愛心計程車車資補助最高的縣市，供65歲以上銀髮族以及身障者來做使用，補助車資上限每人每月1,000元。

每個人都會隨著時間老去，也都希望能夠延緩老化，想實現健康老化的目標，不僅僅是個人的責任，更有賴於打造一個健康友善的環境，政府在此扮演著關鍵角色，除了制定完善的長者健康照護計畫，提供安全參與和終身學習的場所，也需要你我共同出一份力，適時主動關心和陪伴家中長輩，為他們帶來更多溫暖和關懷，活化生活，降低失能率，享受快樂健康的晚年生活，子女才能夠放心。

ET快訊
6次談判破裂！家屬要求領回遺體+船隻　檢：不能發回
快訊／月薪翻13倍！　政風美女閃辭了
LV上衣被媽拿去拜拜…回來多一章！「太子爺聯名款」全笑翻
快訊／時代力量新黨主席出爐
理科太太控「John」盜用她100多萬　怒批：裝可憐、裝好人
一家人跟團去日本玩！爸爸被撞死　恐怖過程曝
跳軌救阿嬤！18歲男身分曝　學校記功
台男爆頭慘死！搭船偷渡泰國　家屬急赴認屍
NBA大亂鬥！　5人遭禁賽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

精進台灣燈會高鐵燈區　台南25日離場交通大幅改善

花蓮高齡獨居全台第二高　全方位照護讓長者安心生活

單身男想婚頭險匯130萬　警銀連手識破假交友詐騙

出水市參訪團元宵節參加埔里逐燈祭　吉祥物噗哩將與鶴之心喜重逢

嘉義醫院落實社區服務　攜手里長建立社區健康顧問制度

英國達人秀冠軍保羅帕茲台南安平獻唱！　黃偉哲親送美食祝福

《超級夜總會》台灣燈會安平燈區錄影　黃偉哲與數萬觀眾同樂

白沙屯媽祖進香13萬人破紀錄「背心發光光」　宣布：調降報名費

神明守護防火同行　南消新化消防請七寶助陣宣導

2024鹽水蜂炮順利圓滿落幕　近60萬遊客參加蜂炮103人受傷

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

女外送員遭撞亡...女兒認屍淚崩　父忍喪妻痛安慰「肇事男5萬交保」

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

Toyz承認正在追篠崎泫！　直播狂稱讚：她很有上進心

19歲非裔是土生土長台灣人　曾搭小黃嚇壞司機愣了10秒

精進台灣燈會高鐵燈區　台南25日離場交通大幅改善

花蓮高齡獨居全台第二高　全方位照護讓長者安心生活

單身男想婚頭險匯130萬　警銀連手識破假交友詐騙

出水市參訪團元宵節參加埔里逐燈祭　吉祥物噗哩將與鶴之心喜重逢

嘉義醫院落實社區服務　攜手里長建立社區健康顧問制度

英國達人秀冠軍保羅帕茲台南安平獻唱！　黃偉哲親送美食祝福

《超級夜總會》台灣燈會安平燈區錄影　黃偉哲與數萬觀眾同樂

白沙屯媽祖進香13萬人破紀錄「背心發光光」　宣布：調降報名費

神明守護防火同行　南消新化消防請七寶助陣宣導

2024鹽水蜂炮順利圓滿落幕　近60萬遊客參加蜂炮103人受傷

44歲林可唯還沒懷孕就胖10公斤　盼生「人中之龍」胚胎送美國基因檢測

快訊／19歲空軍官校大一生陳屍商旅　阿嬤和父母悲慟認屍要真相

iPhone16 系列相機模組曝光　為新功能改回「垂直排列」

勇士16分領先打到輸！連2季遭金塊橫掃　柯瑞三分10投1中顯疲態

陸船翻覆案6次談判破裂！家屬要求領回遺體+船隻　檢：不能發回

黃少谷妻「堅持親餵」患產後憂鬱　發胖15公斤：每天半夜痛到哭

薯餅買1送1、雞塊免費送！　麥當勞「7大優惠券」限時1周搶吃

歐巴桑「懶理紅燈」害兩車急煞！下秒糗大了　網洗版：早該這樣

字母哥30分準大三元掃蕩　公鹿踏破七六人主場

她證券公司看盤找肥羊　股民掏179萬買未上市股票...遇詐過程曝

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

背心發光光！13萬人報名進香破紀錄

《超級夜總會》台灣燈會安平燈區錄影

英國達人秀冠軍保羅帕茲台南安平獻唱！

南消新化消防請七寶助陣宣導防火

大甲媽九天八夜遶境日期出爐

警銀連手識破假交友詐騙　單身男省下130萬

2024鹽水蜂炮順利圓滿落幕近60萬遊客參加

日本出水市參訪團元宵節參加埔里逐燈祭

嘉義醫院攜手里長建立社區健康顧問制度

2.5萬人搶當貓奴　中籤率萬分之6

桃園燈會人潮滿滿　蘇俊賓：感謝市民用腳肯定

提燈大排長龍　男童擁全套多多龍最狂

網傳多組「當紅韓團」4月齊聚高雄開唱

屏東舊寮國小裁併校引風波　地方反彈提3訴求

更多熱門

相關新聞

全台預售房價4區年增破1成　基隆漲16%領頭衝

全台預售房價4區年增破1成　基隆漲16%領頭衝

2023年預售房價漲幅前10名出爐，蛋白縣市憑藉低基期，漲幅普遍較佳。第一名基隆市大漲16.6%，宜蘭和花蓮也有超過1成漲幅，位居第三、第四名。有趣的是，台北市竟年增13.4%奪下亞軍，房價呈現「高還要更高」。

黑狗突狂追騎單車阿伯　飼主竟嗆警：關你什麼事

黑狗突狂追騎單車阿伯　飼主竟嗆警：關你什麼事

智慧交通以人為本　友善花蓮接軌國際城市

智慧交通以人為本　友善花蓮接軌國際城市

花蓮男民宅持刀砍人　法院裁定羈押不禁見

花蓮男民宅持刀砍人　法院裁定羈押不禁見

花蓮男闖住宅割頸無保請回　檢重開拘票逮人

花蓮男闖住宅割頸無保請回　檢重開拘票逮人

關鍵字：

花蓮獨居老人獨居長者長輩銀髮照護高齡

讀者迴響

熱門新聞

台男遭「槍決爆頭」棄屍泰國！刺青被認出

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

103歲翁遭反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

《驚奇隊長》卡蘿爸逝世享年49歲！

即／19歲航空技校生陳屍高雄某商旅

汪小菲未婚妻「5年前結過婚」奢華婚禮照曝光！

Makiyo去賭場輸光3000萬！

低溫特報擴大　明晨最冷

越難過越冷靜3大星座！Top 1喜歡掌控一切

新北超正女警爆紅！IG找到了

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

一票人咳嗽！醫揭「咳不好5原因」　不一定是感冒

下波全台有雨！強烈冷氣團接力　最低溫時間曝

芭樂只排第二！常見水果纖維含量排行曝

柯震東「左手無名指亮戒」：我已婚了

更多

最夯影音

更多
狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面