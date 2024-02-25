台積電熊本廠開幕「會羨慕去日本的員工嗎？」　超爽生活曝光

▲台積電熊本廠開幕請出「熊本熊」。（圖：記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電熊本廠24日正式舉行開幕典禮，自台灣外派熊本的台積電員工說，JASM成員有台灣人和日本人，可以相互學習，而且還有超狂福利，在公司協助下，只要帶著行李就可以到熊本生活。就有網友好奇，大家會羨慕去日本台積電的員工嗎？貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「會羨慕去日本台積電的員工嗎？」最近看到很多台積電熊本廠的新聞，「去日本工作生活說不定還能無痛移民，各位會羨慕去日本工作的台灣人嗎？生活會比在台灣好吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友搖頭，「熊本超鄉下，如果薪水是領日幣超虧」、「國外生活第一是要活下來，這種集團去的難度低一點但還是需要適應，活下來後再來是歸屬感，如果跟台灣一樣高強度，活下來會很辛苦」、「那裡很鄉下喔，眷屬感覺比較辛苦廠區離機場10分鐘，但離市區40分鐘車程」、「有人自願去？我是都聽說新人都被問要不要去」、「去美國生小孩有美國籍，去日本啥都沒有」。

不過也有網友認為還不錯，「拿到日本永住，在日本買房又便宜，其實真的好」、「空氣品質大勝」、「日本空氣好，水質好，交通好，路上沒有一堆吵死人的汽機車，房子又便宜，生活環境比台灣好上一百倍」、「台灣人當然選日本外派，離家近，文化又好」。

還有人分享身邊在台積電工作的朋友的狀況，「2個學妹都去熊本廠，看他們IG貼文有夠爽」、「可是去那邊的朋友說很無聊啊，但和牛、草莓很便宜，每天草莓吃到爽」、「朋友用眷屬在那邊看起來真的超爽的阿」。