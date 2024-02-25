寵粉賣色無極限！女偶像「跨坐男粉大腿」激晃　捧臉親玩火車便當

▲日本地下女偶像坐在男粉絲大腿上，玩起親親遊戲。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本地下偶像文化盛行，不過想吸引粉絲買單可不容易，因此偶像們往往被迫犧牲色相，只要粉絲能夠支付大把白花花的鈔票，便有機會「一親芳澤」，享受與偶像近距離拍照等貼身福利。然而，日前網路卻流出一段影像，長相激似金所泫的日本地下女偶像坐在身材肥胖的男粉絲身上，引發熱議。

綜合日媒報導，一名熟稔地下偶像文化的男網友在社群平台X（前稱推特）分享影片，只見影片中看起來只有十幾歲、穿著清涼，且露出粉嫩蜜大腿的女偶像面容嬌羞，坐在某名看起來身材肥胖的男粉絲大腿上，過程中還捧著男偶像的臉玩起親親遊戲。

至於該名男粉絲則是用手摟抱女偶像的纖纖細腰，下盤不斷往女偶像的臀部頂、抓著女偶像的身體不斷前後晃動，做出引人遐想、類似性行為的動作。

該名男網友甚至表示，「怕髒了大家的眼睛，所以使用配樂替代」；該則影片的觀看次數已經突破953萬次、1.5萬名網友按讚、1753則轉發、148則留言。

其他網友們轉發時回應，「沒想到如今的地下偶像，演變到不如此犧牲色相便無法出名的悲慘境地」、「難道這不受到《風俗營業法》規範嗎」、「這女孩看起來只是高中生耶？看來這個世界真的壞掉了」、「說是地下偶像就可以這樣亂搞，明明做的事情和風俗孃（年輕女性性工作者）一樣，還喊自己是偶像」。