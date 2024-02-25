雲林褒忠馬鳴山五年千歲吃飯擔　萬人齊聚共享平安宴

▲今年飯擔會場在東勢鄉復興村三安宮旁田地，復興村時隔15年輪值1次，今年全村總動員，現場備有多樣陣頭菜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

馬鳴山鎮安宮擁有五年千歲吃飯擔以及五年千歲五年大科兩項民俗文化資產，五年千歲元宵平安遶境吃飯擔活動已有百餘年歷史，與「北天燈」、「南蜂炮」並列為臺灣三大元宵民俗廟會活動，今年活動由時隔15年才輪值的東勢鄉復興村主辦，雲林縣長張麗善24日出席活動，亦盼雲林從宗教大縣轉型觀光大縣。

▲五年千歲元宵平安遶境吃飯擔活動已有百餘年歷史，與「北天燈」、「南蜂炮」並列為臺灣三大元宵民俗廟會活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，很多來自全國各地鄉親長輩都來參與，除感謝五股14庄，更感謝此次輪值東勢鄉復興村呂厝庄在地鄉親長輩，大家出錢出力共同辦理，期盼透過五年千歲神威顯現，庇佑眾生百姓平安順遂。

馬鳴山鎮安宮主任委員章金樹表示，今年飯擔會場在東勢鄉復興村三安宮旁田地，復興村時隔15年輪值1次，今年全村總動員，現場備有羊肉湯、油飯、炒米粉、肉包、肉羹、鹹菜鴨等多樣陣頭菜，讓遊客親身體驗挑飯擔樂趣。





立委張嘉郡表示，每一次參加馬鳴山五年千歲吃飯擔都非常感動，除了感受在地人情味，也體驗最具有宗教意義活動。馬鳴山五年千歲吃飯擔是縣定無形文化資產之一，是雲林的光榮，也是雲林的驕傲，未來她與丁學忠委員在立法院也會全力支持、爭取更多經費，讓活動一年比一年更加盛大。丁學忠委員盼文化部更加重視馬鳴山五年千歲吃飯擔文化，以另類活動凸顯文化資產重要性。



雲林縣議會議長黃凱指出，馬鳴山五年千歲吃飯擔活動是台灣非常重要無形文化，歡迎全國各地鄉親每年元宵節都能來到雲林縣體驗吃飯擔。東勢鄉長張健福也說，馬鳴山五年千歲一年一度吃飯擔文化活動，今年由東勢鄉復興村辦理，呂厝庄庄頭雖小，但從村長到村民大大小小都以高興的心情籌備飯擔。他代表東勢鄉歡迎各地鄉親來吃飯擔、吃平安。

▲今年飯擔會場在東勢鄉復興村三安宮旁田地，復興村時隔15年輪值1次，今年全村總動員，現場備有多樣陣頭菜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）