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星國爆乳網紅直播道歉！　下秒PO性感辣照被嗆「滾出台灣」

記者張靖榕／綜合報導

新加坡女直播主凱蒂「Kiara Kitty」來台挑戰環島，被爆在高雄的「蛋洗事件」竟是自導自演，真相曝光讓台灣網友紛紛痛罵「台版晚安小雞」。Kiara Kitty在直播上道歉後，隨即又在臉書貼出爆乳自拍，寫下「你好」，再度被網友爆嗆「滾出台灣」。

Kiara Kitty日前徒步環島到高雄，直播途中遭到蛋洗，很快成為網路話題，更引起東南亞媒體關注報導。高雄警方介入調查後卻發現，丟雞蛋的婦人竟是男扮女裝，而且還是Kiara Kitty的助理，確定全案為自導自演，依社會秩序維護法送辦，並正式要求Kiara Kitty公開道歉。

▼新加坡網紅Kiara Kitty自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

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▼新加坡網紅Kiara Kitty自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

▲▼新加坡網紅Kiara Kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

▲▼Kiara Kitty分享辣照。（圖／翻攝臉書「Kiara Kitty」）

Kiara Kitty於24日晚間開直播道歉，但她也抱怨在美國做過一樣的自導自演的事情，不懂為何台灣會報成這樣。對於被封為「台版晚安小雞」，她則表示不知道晚安小雞是誰，也承諾以後不會再這樣做。

不過網友發現，直播結束後，Kiara Kitty就在臉書上PO出爆乳性感照，還鎖上留言權限，只有追蹤超過24小時的人才能留言。

網友紛紛在底下留言，「滾回新加坡，別來我們台灣搗蛋」、「丟新加坡人的臉」、「拜託快點滾，晚安小K」、「自導自演砸自己雞蛋是有多不要臉，向台灣道歉。」

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關鍵字：

新加坡直播主凱蒂Kiara Kitty

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