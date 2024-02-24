星國爆乳女網紅「造假被砸蛋」環島到彰化　終於認錯：內疚後悔

▲直播主凱蒂「Kiara Kitty」到彰化。（圖／翻攝自Kiara Kitty直播）

記者唐詠絮／彰化報導

一名來自新加坡的直播主凱蒂「Kiara Kitty」來台挑戰徒步環島，日前行經高雄前鎮區時，直播過程中在街頭遇到怪客朝她丟雞蛋，經高雄警方調查，發現竟是自導自演，將全案移送偵辦。今天她搭車到彰化，終於對於丟雞蛋一事認錯，她說自己真的嚇到了，她只是來到台灣徒步直播，真的沒有想那麼多，也感到內疚及後悔。

這起砸雞蛋事件，發生在9日，凱蒂「Kiara Kitty」行經高雄前鎮區時，直播過程中在街頭遇到怪客朝她丟雞蛋，畫面經國外媒體報導引發社會議論，質疑高雄治安亮紅燈。

▲爆乳直播主凱蒂「Kiara Kitty」表示在高雄遭人砸蛋，到彰化。（圖／翻攝自Kiara Kitty直播）

不過事後高雄警方調查，發現凱蒂竟是和助理串通自導自演，事後還找律師陪同做筆錄，認了一切都是為了節目效果編造劇本，警方將依社會秩序維護法函送法辦，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

凱蒂今天搭車到彰化，直播中一再強調，她真的不是「小雞」，她看到新聞自己也嚇到，但她自曝這是娛樂搞笑，不知道為何會被媒體寫成這樣，在美國也曾做出許多搞笑劇情，但在台灣恐怕不適合，她說「以後不會了」。

而彰化今天下午氣溫驟降，她也遇到許多男粉絲跟她打招呼，她稱讚其中一名男粉絲相當帥氣，一表人才，也自己說「走到很累」，也問對方姓氏「林」，教授行銷企劃，兩人還一起拍照，一起聊天走回到火車站，還邊問「你的女朋友會不會介意」，她去上廁所，還要林老師幫忙看包包，相當親民，她還感謝他「謝謝，林老師」在彰化留下美好回憶，並一再稱讚「台灣人，真好」。

Kiara Kitty強調，她來台灣除了送鴨鴨卡給粉絲，接下來也將前往台中看燈會。