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星國爆乳女網紅拼流量！找助理扮惡女砸蛋　「阿姨裝+兇器」曝光

▲▼新加坡網紅Kiara Kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

▲新加坡網紅Kiara Kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

記者許宥孺／高雄報導

一名來自新加坡的直播主凱蒂「Kiara Kitty」來台挑戰徒步環島，9日行經高雄前鎮區時，直播過程中在街頭遇到怪客朝她丟雞蛋，畫面經國外媒體報導引發社會議論，質疑高雄治安亮紅燈，不過事後高雄警方調查，發現凱蒂竟是和助理串通自導自演，事後還找律師陪同做筆錄，認了一切都是為了節目效果編造劇本，警方將依社會秩序維護法函送法辦，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

新加坡人氣直播主凱蒂（Kiara Kitty）擁有火辣身材，傲人上圍，臉書有4.6萬人追蹤，今年她發起21天、400公里徒步走台灣挑戰，打算從恆春走到台北101，並喊話粉絲4日開始準時收看直播。

▲▼新加坡網紅Kiara Kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

▲▼新加坡網紅Kiara Kitty在高雄前鎮三多商圈被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書、記者許宥孺翻攝）

▲▼新加坡人氣直播主凱蒂Kiara Kitty自導自演被砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

事情發生在9日下午4點32分，當時凱蒂行經高雄市前鎮區三多三路，突然遇到一名怪客潮她丟雞蛋，對方還指著她怒罵「不要勾引我老公」，把凱蒂嚇到放聲尖叫，由於當時凱蒂正在直播，畫面也同步在網路上流出，甚至被國外媒體引用報導，並引起台灣社會議論，質疑高雄治安亮紅燈。

凱蒂事後也在臉書粉絲團宣稱，「今天很有趣，直到我被襲擊，謝謝大家的關心，我已經向警方報案，因為我被一個路人襲擊」。

▲▼新加坡網紅Kiara Kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

▲凱蒂被砸雞蛋時正在直播，事後還發文表示被襲擊。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

轄區前鎮分局展開調查，發現凱蒂根本就沒有報警，因此到粉絲團留言，呼籲凱蒂完成正式報案筆錄，同時也調閱周邊監視器，追查砸蛋怪客，不過意外發現，砸蛋客竟是男扮女裝，事後徒步搭乘捷運離去。

警方循線追查這名男子，查出他投宿於左營區一家飯店，11日晚間6點多通知這名新加坡籍的32歲薛姓男子到案釐清。經調查，薛男坦承和凱蒂是自導自演，都是為了節目效果所編造的環節。

▲▼新加坡人氣直播主凱蒂Kiara Kitty自導自演被砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方起獲證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼新加坡人氣直播主凱蒂Kiara Kitty自導自演被砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲監視器錄下薛姓助理在路邊脫下裙子、假髮。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方同時也通知凱蒂到案說明，凱蒂於21下午3點在律師陪同下到前鎮分局，她也坦承是為節目結果，和薛姓助理編造劇情。由於事情發生後，當時就有媒體找她訪問，她一時緊張才會脫口說出有向警方報案，不知道這樣會違反台灣法律，並向警方致歉。

警方訊後將凱蒂及薛男依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，移請高雄地方法院簡易庭裁處。

▲▼新加坡人氣直播主凱蒂Kiara Kitty自導自演被砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲薛姓助理、凱蒂被依法函送，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於此事件猶如網路直播主「晚安小雞」和同夥「阿鬧」遠赴柬埔寨自導自演，並傷害國家形象，但相較晚安小雞、阿鬧被柬國火速判刑2年有期徒刑、400萬瑞爾(約3萬台幣)，凱蒂卻是依社會秩序維護法函送，依法可處3日以下拘留，或新台幣300元以上、3萬元以下罰鍰，已算是輕罰。

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