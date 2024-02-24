來台造假被砸蛋掀怒！星國辣網美淚喊「不知犯法」：我跟小雞不同

記者閔文昱／綜合報導

新加坡女直播主凱蒂「Kiara Kitty」日前來台挑戰徒步環島，卻在9日行經高雄前鎮區時，上演「自導自演遭砸蛋」過程，畫面經過直播放送，一度引發國外媒體關注，但事後被高雄警方抓包造假，全案移送偵辦。她今（24日）開直播時含淚坦言，自己只是搞娛樂的，不知道這樣做已犯法，還強調自己與「小雞」不一樣。

新加坡的直播主凱蒂9日直播自己在高雄市前鎮區時，遭到一名婦人無預警蛋襲，不過她當下並沒有報警，直到媒體報導之後，高雄市前鎮分局在她的臉書留言，請她到案說明釐清案情，同時主辦查辦，調閱監視器之後，發現影片中的婦人是男扮女裝配合演出。

▲新加坡網紅Kiara Kitty。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

警方循線追查這名男子，查出他投宿於左營區一家飯店，11日晚間6點多通知這名新加坡籍的32歲薛姓男子到案釐清。經調查，薛男坦承和凱蒂是自導自演，都是為了節目效果所編造的環節。為此，高雄市前鎮分局發出新聞稿也發布新聞稿重話指出，本案影響高雄治安形象，要求該直播主向高雄市民公開道歉。

▲凱蒂Kiara Kitty自導自演被砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

凱蒂今（24）日再度開直播，並搭車到彰化，針對「砸蛋騙局」她一再強調自己和「小雞」不一樣，看到新聞後也真的嚇到了，說到激動處一度泛淚。不過她也辯解，自己是在娛樂搞笑，不知道為何會被媒體寫成這樣，在美國也曾做出許多搞笑劇情，但在台灣恐怕不適合，總之不知這是犯法的「以後不會了」。

▲凱蒂今（24日）到彰化，談及砸蛋爭議一度泛淚。（圖／翻攝自Kiara Kitty直播，下同）。

事實上，台灣網紅「晚安小雞」日前才和同夥「阿鬧」在柬埔寨自導自演假綁架，被判2年有期徒刑。柬埔寨前總理、現任執政黨主席洪森（Hun Sen）更罕見公開呼籲司法部門「不要減刑、特赦」，引發外界高度關注。

▼「晚安小雞」、「阿鬧」遭判刑。（圖／翻攝自柬中時報）