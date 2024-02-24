造假砸蛋！星國爆乳網紅「賣原味屁」大賺　洗澡水一罐破萬元台幣

▲新加坡女網紅自導自演，直播假裝自己被一名婦人蛋襲。（圖／高雄市警方提供）

記者張寧倢／綜合報導

新加坡女直播主「Kiara Kitty」來台挑戰徒步環島，9日行經高雄前鎮區時遭怪客砸雞蛋，警方追查發現一切竟是她串通助理自導自演，將兩人函送法辦。事實上，她過去也曾多次登上外媒版面，包含她在網站上販售自己的原味屁，而且價格從20美元飆漲到300至500美元不等，一罐洗澡水甚至破萬元台幣。

▲新加坡女網紅Kiara Kitty賣原味屁，價格從一罐20美元，一年後漲到300美元。（圖／翻攝自kiaraakitty.com）

Kiara Kitty在社群平台X上自稱Kiki，近日來台開直播，挑戰21天徒步走遍台灣，不過卻因為找薛姓助理男扮女裝，自導自演被怪客砸雞蛋的事件，遭到高雄警方依違反社會秩序維護法函送法辦，甚至因此被稱女版「晚安小雞」。

這已不是她第一次登上新聞版面，據英國《每日星報》去年1月報導，當時Kiara Kitty剛開始在個人網站上販售「身體氣味」，包含放屁、髒的洗澡水、原味比基尼等。不過Kiara Kitty似乎把第一批商品免費送給好友、新加坡正妹DJ潔德（Jade Rasif），潔德收到後發文開玩笑說「會買這個的人都瘋掉了，我覺得很震驚且不舒服。」

▲Kiara Kitty將原味屁罐送給正妹好友潔德（右）。（圖／翻攝自kiaraakitty.com）

據報導，當時Kiara Kitty的一罐放屁氣體售價為20美元（約新台幣600元），大約過了一年多，價格也飆漲15倍，如今Kiara Kitty的一罐屁要賣300美元（約新台幣9485元），商品說明稱如果多花500美元（約新台幣1萬5800元）就可以「客製化氣味」，而且網站上目前顯示該商品已完售。

至於目前一罐Kiara Kitty的洗澡水價格則為500美元，驚喜福袋（Surprise Gift）價格為999美元（約新台幣3萬1500元）。

▼Kiara Kitty的一罐洗澡水要價破萬元台幣。（圖／翻攝自kiaraakitty.com）

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