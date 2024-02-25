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婆婆指定媳婦煮糖醋排骨！回絕竟被洗臉　她不甘示弱「出招」

婆婆指定媳婦煮糖醋排骨！回絕竟被洗臉　她不甘示弱出「這招」網：太威了

▲媳婦透露，婆婆日前要她煮糖醋排骨，但因為她不會，所以拒絕了，豈料竟被當場洗臉。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「長輩有長輩的樣子才能得到晚輩的尊敬」！有名媳婦透露，婆婆日前要她煮糖醋排骨，要看合不合胃口，但媳婦因為不會，所以拒絕了，豈料婆婆酸言酸語的說，平常兒子都說老婆很會煮，結果「這麼簡單的菜，妳活到3、40歲都還不會？！還敢說自己會煮」，媳婦這時則不甘示弱，拿出專業會計財報，立馬回嗆婆婆，網友看了則紛紛叫好。

原PO於近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，婆婆最近說，聽兒子講平常在家，菜都是原PO煮的，所以就要她煮道糖醋排骨，自己想要吃看看味道如何，好不好吃，而因為這道菜原PO不會，所以跟婆婆說想吃可以自己煮，心裡則早知道對方又想藉題發揮，挑三揀四。

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豈料婆婆竟不爽回嗆說，兒子說妳很會煮，結果這麼簡單的菜，活到3、40歲都還不會，還敢說自己會煮，媳婦這時則不甘示弱，拿出自己的專業會計財報，回問「婆婆，這報表差1塊，妳看看哪裡有問題，為什麼借貸不能平衡？」這時婆婆看了一臉疑惑，「蝦米借貸平衡？！這我那欸哉影，我又不會」，下秒媳婦怒回，妳兒子也説妳很會持家，那這麼簡單的財務報表，妳都活到6、70歲還看不懂，還敢說自己會持家？婆婆最後則弱弱回了一句，妳怎麼這樣跟長輩說話。

原PO最後在文中直言，「提早懂得比別人多也沒什麼了不起，讓人尊重的是妳的品德和心胸，而不是倚老賣老的年紀」，她認為晚輩的回應都源自於長輩的態度，長輩應該要有長輩的樣子，才能真正得到晚輩的尊敬。

此文一出網友紛紛叫好，「媳婦太棒了欠人噹的婆婆」、「拿出會計報表真的太威了，這哪招」、「現在長輩都要晚輩三百六十行業的技術都要會，但長輩只會出一張嘴卻什麼都不會」。

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