剛要咬第2口！海鷗「俯衝襲擊」搶食　她嘴唇瞬間破裂爆血

▲ 蘇格蘭一名女子遭到海鷗搶食。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

有著「食物小偷」惡名的海鷗，常喜歡趁人不注意搶走遊客手中的美食，而日前在蘇格蘭，一名女子正準備享用她的巧克力球小點心，卻在準備咬第2口時，遭到海鷗俯衝襲擊搶走零食，導致她的嘴唇瞬間破裂流血。

根據外媒《每日星報》（Daily Star），34歲女子凱莉（Kelley Lockey）與家人一同至蘇格蘭的艾茅斯（Eymouth）度假，當時她與侄子買了名為「Lindor mini eggs」的巧克力球，打算一邊上路一邊吃，沒想到她才正要咬第2口，就有隻飢餓的海鷗朝她高速飛過來，直接搶走她嘴裡的食物。

凱莉回憶起遭到海鷗「搶劫」的過程，當時侄子和母親都嚇得跑開，而她也表示，「我感到臉上非常痛，所以我伸手去擦嘴唇，發現全都是血」，並感嘆道「不敢相信牠們從我的嘴裡偷走蛋（巧克力球）」。

▲凱莉遭到海鷗俯衝搶食，造成嘴唇破裂流血。（圖／翻攝自Daily Star）

事實上，這並不是凱莉第1次遇到海鷗襲擊人類的事件，「當我兒子3歲的時候，海鷗猛撲過來，從他手裡搶走了熱狗，同時導致他摔倒，我們現在對鳥類都非常警惕」。

對此，許多居住在該地區的人認為，或許是因為遊客總是餵食海鷗，才使得海鷗變得更加具有攻擊性。更有名居民警告，「人們應該停止餵食牠們，下一次可能就是眼睛被掏空」。不過，值得注意的是，由於海鷗在蘇格蘭屬於受保護動物，因此在保護自己食物的同時，也要小心誤傷海鷗。

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