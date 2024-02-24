陸新春聯誼會舉行　台商籲強化ECFA

▲郭山輝。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

「慶元宵 迎團圓台商聯誼會」今（24）日在北京釣魚台國賓館舉行，台灣工業總會秘書長陳益民表示，希望能維繫跟強化ECFA，「我們台灣產業界非常期待它。」大陸全國台企聯榮譽會長郭正輝則呼籲，希望ECFA能持續下去。

▲台灣工業總會秘書長陳益民。（圖／記者蔡儀潔攝）

在今日的聯誼會上，多名台商台青到場參與。陳益民受訪時提到台商在大陸面臨到的問題，分別為資金籌措、通路以及品牌問題，希望陸方能幫忙擴大資源整合，大陸與台商共同合作。

陳益民代表台灣產業界提出3個願望，第一是希望能維繫跟強化ECFA，因為其對台灣來說，是兩岸經貿交流、產業融合的重要臍帶；第二是希望惠台措施能繼續落實下去，增加台商認同氛圍；第三是希望透過先行先試，實施產業試點合作，擴大海峽兩岸產業特區的規模。

他進一步指出，台灣有很多特色產業，譬如智慧製造、智慧醫療、生態系統、資訊通訊產業等，假設能在陸方協助下，在大陸試點合作做出方案，就像曾經合作成功的海峽兩岸最大的石化合作項目「古雷計畫」。

對於台商台企在大陸發展的最大阻礙，陳益民認為是國際環境，而大陸不僅擁有龐大市場，且供應鏈體系很完整，「所以我們不會放棄大陸市場。去年是破浪前行，因為很多風浪一直迎來，我們必須努力，兩邊都一起努力。」

大陸全國台企聯榮譽會長郭正輝也指出，ECFA在過去十幾年發揮相當大的功效，消除了貿易障礙，促進經貿合作發展；ECFA是對兩岸有利的事情，雙方應該積極洽談，讓其能持續下去，不僅是貨物貿易，連「服貿」也應進一步推進。