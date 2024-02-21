國台辦要求台灣嚴懲漁船案「相關責任人」 公布事實真相

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸國台辦今（21）晚再度針對大陸漁船翻覆案作出回應，嚴正要求台灣方面盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。

針對漁船翻覆2死事件，大陸國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示，在兩岸同胞和遇難者家屬強烈要求下，台灣有關方面才承認是因台海巡艦艇衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。

「冰凍三尺，非一日之寒，此次漁船翻覆事件絕非孤例」，朱鳳蓮指出，2016年5月民進黨上台以來，台方粗暴對待大陸漁民，隨意抓扣大陸漁船漁民事件頻頻發生，嚴重損害大陸漁民利益，給大陸漁民群體造成較大經濟損失，傷害大陸同胞感情。

朱鳳蓮表示，陸方強烈譴責台方粗暴對待大陸漁民的行徑，強烈譴責台方漠視生命「暴力執法」又刻意隱瞞事實真相的惡劣做法，並對台方事後種種毫無人性的冷漠言行表示強烈憤慨。

朱鳳蓮最後強調，嚴正要求台灣有關方面盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代，「我們將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再度發生。」

對於外界隱匿碰撞事實的質疑，海委會主委管碧玲表示，海巡署沒有隱匿的動機，而她兩天前就曾表示本案受第三人責任險的保障，會有第三人責任險，就是有碰撞，「請大家可以罵我、不要罵海巡！」

民進黨發言人吳崢今日轉述黨主席賴清德3點態度稱，民進黨認為，第一要妥善處理，第二是支持海巡未來堅定執法，第三則是要研究如何避免再發生類似狀況。