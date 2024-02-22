翻船案2漁民說法大轉彎　綠黨團「了解有壓力」：很快就真相大白

▲海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻4人落海，最後發生2人死亡的憾事。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

金門海巡近日追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。國台辦定調這是兩岸惡性事件，兩位生還漁民原本表示對我國執法過程沒意見，回國後改口稱被海巡頂翻、很失望。對此，民進黨立院黨團今（22日）表示，是否有受到中國官方壓力可以想像，能了解他們承受的壓力，司法調查很快就會水落石出，真相大白前別太早下定論。

兩位生還漁民原本表示，對我國執法過程沒有意見。回國後改口稱，「（哪怕）開急轉彎也翻不掉，要撞了才會翻掉。（台方）衝一下把我們頂翻掉了。」

民進黨團書記長莊瑞雄表示，這看起來也不像漁民，兩位落難民眾，台灣所有民眾都表達不捨，但在偵辦跟司法調查中，他的陳述跟回到國家後出現不同版本，可以想像中國會提出很多不同理由，包含在台灣有難言之隱等等，哪個真、哪個假，很難判斷。

莊瑞雄指出，但各政黨若要對前線人員窮追猛打，也應該確認事實，海巡執勤過程中，為確保事後狀況完整呈現，確實應該錄影，為何執勤當下沒有攝影也沒有秘錄器？司法調查很快就會水落石出，若有疏失、沒按照規定的，該怎麼辦就怎麼辦。

莊瑞雄呼籲，在金門跟廈門的禁限水域中，對雙方都是家門口，這是最緊張的，尤其是短短五分鐘裡面，水上行船跟路上開車不一樣，路上沒有海浪，碰到緊張的時候幾乎都是蛇行，當下狀況很緊急。

莊瑞雄表示，不必一味苛求海巡人員在緊急狀況下遵守法律，海巡署應該要求海巡兄弟恪守規定，但過度苛責不是現在司法調查出爐前該有態度，何況這艘是三無黑船，假設你是執勤當下的海巡，這是非常緊張的，希望各政黨靜待司法調查再來議論，一味攻擊海巡，真相大白前別太早下定論。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，中國漁民回到中國就換說法，是否有受到中國官方壓力，大家都可以想像、但不為難，這是遺憾事件，也可以了解他們承受的壓力。