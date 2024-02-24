國台辦元宵舉行台商聯誼會　宋濤：讓傷害兩岸者「付出代價」

▲宋濤發表講話。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

「慶元宵迎團圓台商聯誼會」今（24）日在北京釣魚台國賓館舉行，國台辦主任宋濤出席並再提「我們是一家人」，同時也強調，如若有人一意孤行破壞兩岸關係，「我們一定讓其付出代價。」全國商業總會主席賴正鎰則指出，期待兩岸在九二共識之下，維持經貿文化各方面交流。

▲現場共擺出15桌、約200人出席。（圖／記者蔡儀潔攝）

今年舉辦的台商聯誼會分為三大環節，分別為台灣工商代表發言、宋濤發表重要講話，節目表演以及晚宴，有別於過去多為座談會模式，今年呈現了熱鬧和樂氛圍，現場還邀請了歌手黃品源登台，演唱紅遍兩岸三地的金曲《小薇》。

宋濤上台發表講話時，先是談及大陸經濟社會發展和台胞台企新機遇，肯定台商在大陸的發展功勞簿上「有著濃重的一筆」，下一步將保持政策制定和執行的一致性、連續性，助力台企推進轉型升級，實現高質量發展，拓展內需市場，融入新發展格局。

對於兩岸關係，宋濤表示，此次台灣大選結果充分說明，要和平不要戰爭；要發展不要衰退；要交流不要分離；要合作不要對抗，是台灣主流民意，「我們堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉的立場不會變，堅定推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一的決心不會動搖。」

「沒有人比我們更希望維護兩岸關係和平發展，台海和平穩定」，宋濤表示，只有堅持一個中國原則，台海才能保持和平安寧，台灣任何政黨團體與大陸交流協商，才不會存在問題。

宋濤接著指出，如若台方繼續推行台獨路線，拒不承認體現一個中國的九二共識，阻撓兩岸各領域交流往來，破壞兩岸經貿合作，台海局勢就將持續動蕩緊張，台灣工商界發展利益和廣大台胞利益就會受到損害，「如果有人一意孤行，傷害兩岸同胞的福祉，傷害兩岸同胞的感情，我們一定讓其付出代價。」

▲ 賴正鎰致詞 。（圖／記者蔡儀潔攝）

賴正鎰上台致詞指出，非常期待兩岸能繼續在九二共識之下，維持經貿文化各方面交流，最重要是開放觀光旅遊，讓人員能夠流動，今年選舉僅管由民進黨繼續執政，但在立法院並不佔多數，期待未來繼續維持兩岸更多交流。

賴正鎰還提出期許，包括台灣工商企業界非常期待ECFA繼續推進、希望農漁產品能夠銷到大陸、放寬台商在大陸融資貸款等。

今日活動共有約200人參與，陸方出席人員包括宋濤、國台辦副主任潘賢掌、交流局局長黃文濤等；台灣方面則有賴正鎰、工總秘書長陳益民、大陸全國台企聯監事長丁鯤華、以及多名深耕大陸多年的台商台青等。