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大陸 大陸焦點 特派現場

傳將「倒查10年IPO」　陸證監會：目前沒有安排

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲陸股。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

外界盛傳中國大陸證監會將「倒查10年IPO」，對此，大陸證監會首席風險官嚴伯進表示，目前沒有相關安排，但防範打擊財務造假、詐欺發行是持續的過程。

嚴伯進23日在記者會上提到，證監會系統堅持以投資者為本，從嚴審核擬上市企業，對違法違規、侵害投資者利益的行為嚴懲不貸，用監管的威懾力讓企業不敢「帶病闖關」，從源頭提升上市公司品質。

嚴伯進指出，「企業上市後，財務真實性仍是日常監管的重中之重，我們綜合運用定期報告監管、現場檢查等多種方式，循環篩選高風險可疑類公司，發現財務造假、欺詐發行的依法立案查處，情節嚴重的移送公安機關追究刑事責任。」

嚴伯進強調，無論是在審的擬上市企業，還是已經上市的企業，無論是什麼時候上市的企業，都要受到證監會持續嚴格監管。」

嚴伯進進一步指出，防範打擊財務造假、詐欺發行是持續的過程，目前沒有IPO倒查10年的安排，但媒體出現這方面說法，反映了投資人對上市公司品質的關心與關注。

嚴伯進還說，在發行上市監管工作中，他們正在持續加強全鏈條把關，嚴審重罰財務造假、欺詐發行，「我們也將大幅提高擬上市企業現場檢查比例，以上市公司質量的提升回應投資者的關切。 」

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