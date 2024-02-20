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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸證監會座談邀散戶出席　增加投資回報列建議

▲A股25日大漲。（圖／CFP）

▲2024 年開年，A股走得跌宕起伏。（圖／CFP）

文／中央社

中國證監會近日召開系列座談會，邀請包括陸股中小額投資人在內的各方代表出席。與會者的建議事項包括增加投資回報、推動更多中長期資金入市、嚴格把關IPO、堅決出清不合格上市公司等。

中國證監會官網19日晚公布，指該會召開的這一系列座談會，分別由主席吳清及主要領導成員主持，旨在針對加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高品質發展聽取各方面意見建議。

至於受邀參加的包括專家學者、中小額投資人、上市及擬上市公司、證券基金經營機構、會計師及律師事務所、私募機構、外資機構等，證監會有關司局主要官員也參與座談。

公布內容指出，與會代表聚焦「當前市場關切的熱點問題」及「制約資本市場長遠發展的體制機制和政策問題」深入研討，並提出意見及建議。

根據公布內容，與會者認為，資本市場健康發展直接關係著億萬投資人的「錢袋子」及經濟社會發展大局，必須「嚴之又嚴抓監管，匯聚合力強信心」；並建議嚴格把關IPO，加強上市公司全過程監管，堅決出清不合格上市公司，從根本上提高上市公司品質，增加投資回報。

與會者並建議，堅持以「投資者為本」的理念規範各類交易行為，提升制度公平性。發展壯大專業投資力量，推動更多中長期資金入市。堅持市場化法治化方向，堅定不移深化資本市場改革，擴大制度型開放，落實資本市場高品質發展的制度基礎。

與會者表示，近期證監會嚴肅查處了一批財務造假、內幕交易案件，產生了很好的警示震懾效果。建議進一步加大對各類證券違法犯罪行為的懲治力度，形成更多有宣示效應的案例，確實保護投資人特別是中小額投資人合法權益，維護公開公平公正的市場秩序。

證監會負責官員則回應，當前證監會正認真貫徹落實中共中央、中國國務院關於資本市場的一系列重要部署，深入推進「強監管、防風險、促發展」各項工作。資本市場涉及方方面面，「越是在形勢復雜嚴峻的時候，越要廣開言路，集思廣益，凝聚共識」。

官員說，證監會將認真對待各方意見建議，包括批評意見。經過論證確實可行的馬上就辦，一時不具備條件的做好溝通解釋，及時回應市場關切，依靠各個方面的共同努力把資本市場建設好、發展好。

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