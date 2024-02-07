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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／陸股狂跌股民超怒　陸證監會主席易會滿遭免職！

▲▼大陸證監會主席易會滿。（圖／翻攝中國發展高層論壇）

▲大陸證監會主席易會滿遭到免職。（圖／翻攝中國發展高層論壇）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸股市近期跌勢慘重，直到近兩日才終於反彈，許多虧損的投資者都在網路上留言抱怨，甚至大罵官方的證監會。令人訝異的是，大陸國務院7日下午突然宣布，免去證監會主席易會滿的職務，並任命吳清接任。

根據《新華社》報導，中共中央決定，任命吳清同志為中國證券監督管理委員會黨委書記，免去易會滿同志的中國證券監督管理委員會黨委書記職務。

同時，大陸國務院也決定，任命吳清同志為中國證券監督管理委員會主席，免去易會滿同志的中國證券監督管理委員會主席職務。

▼陸股三大指數遭受重挫。（圖／CFP）

▲▼陸股,上證指數,滬指。（圖／CFP）

陸股最近表現低迷，上證指數5日盤中一度跌破2700點關卡，雖然最後收盤拉回2700點以上，但許多投資人的信心都大受打擊，在網路上抱怨官方的證監會，甚至有不少人直接對證監會主席易會滿開罵。

不只一般的股民損失慘重，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進5日也在一場直播上秀出了自己的持股，坦言已經虧損了7.8萬元人民幣（約35萬元新台幣），並強調如果時光能夠倒流，他當初根本不會選擇投資。

似乎是為了回應股民的不滿，證監會5日晚間發文表示，近期股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資人合法權益，已經發現多起涉嫌操縱市場「惡意做空」案件。

隔天，陸股也迎來了明顯反彈，2月6日、7日接連大漲，原本連2700點都快守不住的上證指數，在7日收盤漲回了2800點以上。

▼大陸官媒前總編胡錫進也虧損慘重。（圖／翻攝微博）

▲▼胡錫進秀出自己的持股。（圖／翻攝微博）

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