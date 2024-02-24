52年來首次登月！美「奧德修斯號」著陸後翻車　公司：還活得好好的

▲直覺機器聲稱，「奧德修斯號」（Odysseus）在月球上的狀況良好。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國航太公司「直覺機器」（Intuitive Machines）打造的月球登陸器「奧德修斯號」（Odysseus）22日在月球南極附近著陸，成為美國1972年以來首次達成的登月任務。儘管最新數據顯示，奧德修斯號在登陸月球不久後，就意外發生了「翻車」事故，但直覺機器強調，「奧德修斯號還活得好好的」。

據路透社報導，6腳登月器「奧德修斯號」於美東時間22日晚間6時23分（台灣時間23日清晨7時23分）在月球表面著陸，但直覺機器的分析數據顯示，奧德修斯號在登陸最後，其中一隻腳在月球表面被卡住，導致整個登月器因此翻倒，如今正靠在一塊岩石上傾斜暫歇。

儘管如此，但直覺機器表示，奧德修斯號「還活得好好的」，「所有跡象都表明奧德修斯號目前落在了預定的登陸地點附近，且狀況穩定。我們正在和登陸器建立通訊，並努力獲取月球表面的第一張照片。」報導稱，奧德修斯號預定的登陸地點靠近距月球南極約300公里的撞擊坑「馬拉柏特環形山」（ Malapert A）。

此前，直覺機器曾聲稱，奧德修斯號的6隻腳是直立式著陸，不過執行長阿特穆斯（Stephen Altemus）後來澄清，相關數據是根據著陸前的數據做出的結論，因此有誤。儘管奧德修斯號的水平位置並不理想，但直覺機器強調，它6套美國太空總署（NASA）的科技酬載中，有5套是在登月器暴露的部位，因此依舊可以進行通訊。

然而，登月器的2個天線被留在了月球表面，可能限制地球與奧德修斯號通訊，而且登月器的太陽能電池板目前也朝向了錯誤的方向。不過，奧德修斯號的第2個太陽能電池板仍在運行，電池也是充滿電的狀態，因此直覺機器認為，只要多加觀察，狀態應該不會太糟。