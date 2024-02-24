歹路毋通走！房東詐領租金補貼遭法辦　國土署嘆：辜負政府美意

▲112-113年度300億元中央擴大租金補貼。（圖／高雄市都發局提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

為減輕租屋族負擔而推行的300億租金補貼政策，近日傳出遭人冒名盜領的狀況。對此，國土署今（24日）表示，目前已停止撥款給該當事人，並循管道移送政風單位及法務部廉政署依法究辦，後續若查證屬實，將向其追討溢領的補貼款項，此外，國產署也呼籲，若民眾沒有租賃事實，切勿以身試法盜領租屋補貼。

國土署提到，日前媒體報導有房東冒名詐領租屋補長達1年，此案是疑似違法冒用他人資料，偽造不實的租賃契約，詐領中央擴大租金補貼的政策，一定追究相關人之刑事責任。

關於後續處置，國土署說明，經審查人員與這位疑似被房東利用個人資料的民眾聯繫查證後，其也表明將積極維護自身權益，該署已採取停止租金補貼撥款的因應措施，並循管道移送政風單位及法務部廉政署依法究辦，後續若查證屬實也將追繳溢領補貼款項。

同時，國土署嚴正呼籲，請少數有心人士勿以身試法，強調不容少數人使用卑劣手段，辜負政府照顧租屋族群的美意。「若民眾如無租賃事實，千萬別做冒名詐領之犯法行為，同時也是讓自己後悔的事。」

國土署強調，租屋族只要符合申請條件且有租賃房屋之事實，皆可隨時提出申請，不再有一定期限內申請的限制，尤其是18 歲剛成年的年輕租屋族，千萬要隨時留意自己的證件是否有遭他人冒用或詐騙，也不要輕易信任可以多領租金補貼金額的詐騙話術。