限時5天！超商哈根達斯「下殺5.9折」開吃　雪糕、迷你杯通通都有

▲7-11門市推出「哈根達斯任選3入229元」，指定品項有草莓迷你杯、草莓馬卡龍迷你杯、草莓雪糕、巧脆草莓雪糕、草莓馬卡龍雪糕。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

愛吃哈根達斯的你快看！就有超商自今（24）日起推出連續5天「哈根達斯優惠」，指定草莓口味迷你杯、雪糕通通可享「任選3入229元」，等於單入只要76元，相當於原價打5.9折，超級划算；另外，超商今（24）日還有最後一天指定咖啡飲品222元組合優惠，趕快把握機會買了。

7-11門市自今（24）日起至2月28日推出「哈根達斯草莓季」優惠，指定品項有草莓迷你杯、草莓馬卡龍迷你杯、草莓雪糕、巧脆草莓雪糕、草莓馬卡龍雪糕，通通可享任選3入229元，相當於原價5.9折優惠，愛吃哈根達斯的你可要把握便宜囤貨。

7-11 OPENPOINT行動隨時取今（24）日還有最後一天指定咖啡飲品222元組合優惠，品項有CITY大杯燕麥拿鐵／燕麥奶茶任5杯222元（限量5萬組）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶6杯222元（限量3萬組）、GODIVA迦納熱巧克力3杯222元（限量2萬組）、To b. by agnès b.經典冰可可3杯222元（限量3萬組）。

▲元宵節爽喝手搖飲第2杯半價。（圖／CoCo提供）

人氣手搖飲品牌「CoCo」今（24）日祭出「中杯圓寶湯第2杯半價」超殺優惠，其飲品是使用冬瓜甜湯搭配綿密芋頭作為基底，再放進小芋圓、地瓜圓、粉圓等料，咀嚼口感十足，清爽又好喝，於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。