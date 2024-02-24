等到了！超商霜淇淋「買1送1」爽吃　只有今天快買

▲7-11「不知火橘霜淇淋」今（24）日可享買1送1，只要憑icash2.0或icash PAY支付即可享優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

雖然現在天氣很涼，但這種時候吃冰最過癮了！就有超商在今（24）日限定推出「霜淇淋買1送1」優惠，趕快把握便宜買，不管是自己一次吃2支或跟朋友家人一起分享吃都超幸福；另外，該超商還有周末優惠，多款咖啡飲品、零食、冰品等下殺最低買1送1。

7-11霜淇淋販售門市推出「不知火橘霜淇淋」加碼優惠，今（24）日限定只要憑icash2.0或icash PAY支付即可享買1送1，不知火橘霜淇淋使用日本進口愛媛縣不知火橘原料製成，橘子香氣與酸甜爽口味道，讓人一吃再吃，提醒門市販售口味與數量，以該單店販售為準。

另外，7-11門市即日起至2月25日還有周末優惠，品項涵蓋咖啡、飲品、冰品、零食等，有CITY PRIMA精品大熱拿鐵／精品大熱美式（衣索比亞／瓜地馬拉）任選買2送2、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2、舒跑Energy能量飲料250ml買1送1、台灣農林桂香四季青茶無糖700ml買1送1、百吉大雪糕（布丁／巧克脆皮）任選買1送1、冰戀雙旋冰淇淋－巧克力香草買2送1、大人系嘎哩君剉冰棒－蘋果風味4件100元。

▲「馬茲瑞拉佐奶油雞肉焗飯」買1送1爽吃，每一口都會牽絲。（圖／記者周姈姈攝）

還有咖啡廣場300ml 3件75折、KIRIN午後紅茶檸檬紅茶500ml買2送1、日本大雷神巧克力餅乾特價19元、健達指定商品任選2件55元、越南Tan Tan花生（蒜辣／蒜辣脆皮）任選買1送1、荷卡－馬茲瑞拉佐奶油雞肉焗飯買1送1、深情爆餡羅馬生乳包／摯愛提拉米蘇蛋糕杯任選2件99元、昂舒巴黎泡芙（提拉米蘇／草莓雙餡）任選2件99元。

▲手搖飲指定飲品買1送1爽喝5天。（圖／康青龍提供）

手搖飲康青龍則祭出「元宵雙好康」優惠，即日起至2月25日爽喝「大杯芋圓茉莉鮮奶綠買1送1」，只要透過龍來訂線上領券點餐即可享優惠，每人限領1次，1次可獲得2張優惠券，數量有限、送完為止；加碼至2月27日前於Uber Eats還有經典純茶「御香鐵觀音」、「碧玉茉莉綠茶」共2大飲品可享「買1送1」好康，小確幸快收下。